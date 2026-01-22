今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、玄関にてママさんの帰りを待ち続けていた猫ちゃん。なんと、晩ご飯も食べずに帰宅を待っていたのだとか。投稿はXにて、261.2万回以上表示。14万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：『お母さん遅くなるよ』と猫に伝えたのに、玄関で……心がきゅっとなる瞬間】

晩ご飯食べずに玄関で待ってる猫

今回、Xに投稿したのは「ネコランド」さん。登場したのは、猫のエマちゃんです。

投稿主さんによると、この日、ママさんは忘年会で出かけていたとのこと。楽しい年末の集まりなので、帰りも遅かったようです。そんな中、ひとり寂しそうにしていたエマちゃん。玄関でしょんぼりとした表情を浮かべながら、ママさんの帰りを待っていたのだとか。しかも、大好きな晩ご飯も食べずに待っていたそうです。

いつもはママさんが晩ご飯を用意するからか、ママさんが帰宅するのを健気に待っていたエマちゃん。途中で寂しそうにしているエマちゃんを一緒に暮らしているレイちゃんが慰めてくれていたそうです。そんなエマちゃんでしたが、ママさんが帰ってきてからは、しっかり晩ご飯を食べた模様。ママさん大好きなんですね。

ママさんが大好きなエマちゃんにX民ほっこり

玄関で晩ご飯も食べずにママさんの帰りを待っていた、エマちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「なんて健気なんだ…」「エマちゃんは奥様が大好きなのですね」「しょぼーんとしててかわよいです」「一緒に食べたいんだね」「パパさんのお仕事の時よりしょぼん度が上の様な気がw」などの声が多く寄せられていました。多くの方が、ママさんを健気に待つエマちゃんの姿に心打たれたようですね。

Xアカウント「ネコランド」では、猫のエマちゃん、レイちゃん、ノーマンちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。思わずクスッと笑ってしまう投稿もたくさんあります。

