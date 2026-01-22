こういうの求めてたーーーーッ！！【ミスド】甘さ控えめ大人の味♡「最新ドーナツ」が気になる

【ミスタードーナツ】では【GODIVA（ゴディバ）】とのコラボキャンペーンが開催中！ 2月中旬までの期間限定で味わえる新作の中から、今回は甘さ控えめな味わいがうかがえるメニューにフォーカス。甘すぎるスイーツが得意ではない人でも美味しく味わえるかも。チョコ好きにはたまらないドーナツに、ビター風味のパイも加えたラインナップを紹介するので、ぜひお見逃しなく。

グレーズをコーティングした「生ショコラフレンチ ノワール」

こっくりとした色合いに仕上がった、チョコ好き必見のこちら。@ftn_picsレポーターHaruさんは「今回5種類の新作が同時発売していますが、その中では一番甘さ控えめな印象」と紹介しています。生地にはショコラ風味のグレーズをコーティングしており、チョコの深い味わいを堪能できるかも。甘いドリンクのお供にも良さそうです。

食後のデザートにも食べやすそうな仕上がり！

「生ショコラフレンチ ノワール」の生地部分にも注目。公式サイトによれば「口の中でとろけるような食感の生ショコラフレンチ生地」がベースで、食後のデザートにもペロリと完食できそう。天面はホワイトチョコでデコレーションされていて上品な印象に。

大人の味わいが楽しめる！？「ドゥショコラパイ」

薄い生地が幾重にも重なったパイもあわせてご紹介。レポーターHaruさんによると「チョコの甘さよりもビターな印象が強く大人の味わい」らしく、甘さが抑えられたカカオの風味を感じられそうです。天面にはたっぷりと線がけデコレーションされたプチ贅沢感もたまりません。

2種のショコラクリームが使われた贅沢感！

「ドゥショコラパイ」の生地は、レポーターHaruさんによると「デニッシュとパイのいいとこどり」な仕上がりとのこと。普通のパイとはまた違った、少ししっとり感のある味わいが楽しめるかも。2種のショコラクリームが包まれており、風味の違いと共に、生地との食感の違いも心地良く感じられそうです。

