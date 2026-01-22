ミラノ・コルティナ五輪が2月6日に開幕

ミラノ・コルティナ五輪が2月6日に開幕する。18日には千葉・ららアリーナ 東京ベイでTEAM JAPANの結団式と壮行会が行われ、日本代表選手団の一部と日本オリンピック委員会（JOC）の役員らが出席。団長を務める伊東秀仁氏は、異例の「広域開催」について言及。「難しさは十分感じている」とサポート体制における配慮の必要性を語った。

開幕まで3週間を切った夢舞台。今大会の特徴の一つが、複数のエリアで競技が行われる「広域開催」にある。

競技会場はミラノ、コルティナダンペッツォ、バルテリーナ、バルディフィエメの4つのエリアに分散され、その範囲はおよそ2万2000平方キロメートル以上。新競技の山岳スキーを含む8競技116種目を実施するなど、史上最大規模の冬季五輪とされる。

開催都市の重い財政負担を減らす「広域開催」について、会見に出席した伊東団長も「これからの冬季五輪のモデルケースになる可能性がある」と強調。その一方で「今までと違い、雪と氷で選手村を行き来することがなかなかできない五輪になると思う」とも語った。

エリアが広がれば、選手のサポートにより配慮が必要となる。「おそらくインフラがあまり整っていない状況下で、移動することになる。その辺の難しさは十分に感じている」と、これまでと違う状況に悩みも生じているようだ。

選手間の距離を縮める“秘密兵器”とは

広域開催により、選手間のコミュニケーション不足も懸念材料の一つになる。

日の丸を背負う同士。競技は違えど、交流が五輪を戦う勇気やモチベーションにつながることはある。フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）も「いつもは競技が違っても、どこかしらで（会う）チャンスがあったんですけど、それすらも今回はない」と無念さを口にした。

選手間のコミュニケーション不足を解消する“秘密兵器”は、TEAM JAPANのデジタルプラットフォームだ。選手が情報交換・共有を目的に利用できる。坂本は「良い成績が残せたときは共有して、それぞれの競技が頑張ろうと思えるようにできれば」と積極的な活用に前向きだ。

冬季では過去最多だった22年北京五輪のメダル総数18個を上回る活躍が、TEAM JAPANには期待される。フィギュア団体、個人ともに銀メダル以上を目標に掲げる坂本は「離れていても熱量はみんな一緒だと思う。TEAM JAPANとしてみんなで戦っていけたら」と一丸で戦う決意を語った。



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）