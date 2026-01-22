UHB北海道文化放送の柴田祐里菜アナウンサー(26)が21日、自身のインスタグラムを更新し、フジテレビ・佐久間みなみアナウンサー(28)との2ショットを公開した。



【写真】どっちもステキ！「ジャンク」で共演、佐久間アナ＆柴田アナ

「改めて…『ジャンクSPORTS』をご覧いただいた皆さま、ありがとうございました!」と感謝。柴田アナは18日に放送されたフジテレビ系「ジャンクSPORTS プロ野球スター集結!トーク日本一決定SP」に出演。北海道代表として日本ハムファイターズの選手や新庄剛志監督のエピソードを紹介するなどした。



インスタでは「テレビでずっと見ていたスタジオの空間にいられるだけで幸せなのに、目の前で繰り広げられる浜田さんと選手の皆さんのトークが本当に最高でした…!」と感無量の思いも。「優勝目指す今シーズン。私自身もさらにパワーアップして、皆さまにさまざまな情報をお届けできるよう頑張ります!」と日本ハム愛もたっぷりだった。



さらに「スタジオでは、進行の佐久間アナにもお会いできて、とても嬉しかったです」と感激。「緊張していた私に『楽しんで』と声を掛けてくださり、そのおかげでリラックスすることができました…!久間アナ、本当にありがとうございました」と佐久間アナの優しさにも感謝していた。



放送日の18日のインスタでは、番組MC・ダウンタウンの浜田雅功の顔がでかでかとプリントされたTシャツを着用した姿も公開。「クールなTシャツかと思いきや…………後ろには浜田さん!（笑）浜田さんの生ツッコミは、ただただ『すごい…!』の一言 迫力がすごくて…圧倒されました」と振り返っていた。



柴田アナは大阪府出身で、父が近鉄、日本ハム、阪神、ダイエー投手としてプレーした柴田佳主也氏。2021年には兵庫県のUHF局・サンテレビのマスコットガールも務めた。



（よろず～ニュース編集部）