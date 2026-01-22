¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£ー50¼þÇ¯¡¡Ì¤Í££í£é£å¤¬¿·½Õ¸ø±é¤Ç°ÕÍß¡ÖÇ¯¡¹¡¢¸µµ¤¤Ë¡×ÆüËÜÉñÍÙ¤ÎÌ¾¼è¡¢ÏÂ¤Î½êºî¤Ç¤âÌ¥Î»
¡¡1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿½÷À¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£ー¡×¤ÎÌ¤Í££í£é£å¤¬ÁíÀª20¿Í°Ê¾å¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¤È¶¦±é¤¹¤ë¿·Ç¯¤Î¹±Îã¥é¥¤¥Ö¡Ö¿·½Õ〝£Ð£é£î£ë¡¡£Ì£á£ä£ù¡¡£Î£é£ç£è£ô〟¡×¡Ê£±·î17～18Æü¡¢·×3¸ø±é¡Ë¤òÅÔÆâ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ö¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥¢¥ì¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£ー¤Ïº£Ç¯8·î¤Ç¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥äー¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤äµÇ°¸ø±é¤Î¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥óÁÕ¼Ô¡¦ÀçÇÈÀ¶É§¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ëÆ±¸ø±é¡£Å«¤äÂç¸Ý¡¢¾®¸Ý¤Ê¤É¤ÎÏÂ³Ú´ï¤ä´Ú¹ñ¤Î¥Á¥ã¥ó¥´¡¢À¾¥¢¥Õ¥ê¥«È¯¾Í¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ù¡¢¥é¥Æ¥ó²»³Ú¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥¬¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÂÇ³Ú´ï¤òÆ³Æþ¤·¤¿°µ´¬¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤È¡¢¥ー¥Üー¥ÉÁÕ¼Ô¡¦µ×ÊÆÂçºî¤Î´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£ー¤Î12¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥³ー¥ë¶Ê¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡¦¥¿¥¤¥Õー¥ó¡×±éÁÕ¸å¤â²ñ¾ì¤«¤é¡Ö¤â¤¦1¶Ê¡×¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÀ¼¤¬Â³¤¡¢¡È¥À¥Ö¥ë¡¦¥¢¥ó¥³ー¥ë¡É¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥ó¡¦¥¢ー¥ßー¡×¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ì¤Í££í£é£å¤Ïº£¸ø±éºÇ½ªÆü¤Î£Í£Ã¤Ç¡Ö¡Êº£Ç¯¡Ë8·î25Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£ー¤¬¡Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢1976Ç¯¤Ë¡Ö¥±¥¤¡×¤³¤ÈÁýÅÄØª»Ò¤È¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñー·ÙÉô¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎµÇ°¤ÎÇ¯¤Ë¹Ô¤¦ÆÃÊÌ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÈó¸øÉ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ì¤Í££í£é£å¤Ï¡Ö¸½ºß¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó50Ç¯Á°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£ー¤â¤¬¤ó¤¬¤ó²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¯¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ì¤Í££í£é£å¤Ï¡Ö¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢Ç¯¡¹¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£ºòÇ¯¤âÅìµþ¤Çº£²ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Î2Æü´Ö£³¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ËÈèÏ«´¶¤¬»Ä¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¡Ö¡Ê¤³¤ÎÆü¡Ëµ¯¤¤Æ¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Æ¸µµ¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀä¹¥Ä´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤Í££í£é£å¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¥Ýー¥ó¥á¥½¥Ã¥É¤È¤«°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹ü¤¬´î¤Ö¤è¤¦¤Ë´ØÀá¤òÀµ¤·¤¯»È¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡£³°¤Î¶ÚÆù¤Ï°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¹ü¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç°ìÈÖÆâÂ¦¤Î¶ÚÆù¤¬»È¤ï¤ì¤ë¡£³°Â¦¤Ï¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Èè¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¸Î¾ã¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥½¥Ã¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½ª±é¸å¡¢¿ï½ê¤ËÆüËÜÉñÍÙ¤Î½êºî¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö²ÖÌøÉñÀéÄ»¡×¤ÎÌ¾¤ò»ý¤ÄÌ¤Í££í£é£å¤Ï¡ÖÌ¾¼è¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÆüËÜÉñÍÙ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÏÂÊª¤ÎÆ°¤¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö¥µ¥¤¥È¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£µÇ°¥¤¥äー¤Î¸ø±é¤Ï¥½¥í¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤¬¡¢º£¸å¡¢¥±¥¤¡ÊÁýÅÄ¡Ë¤È¤Î¶¦±é¤òË¾¤à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²¿¤«¤Í¡Ä¡¢²¿¤«¡Ä¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡3·î1Æü¤Ë¤Ï¡ÖÌ¤Í££í£é£å¤ÎÆü¥é¥¤¥Ö¡×¤òÆ±½ê¤Ç³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£´·î13¡¢14¤ÎÎ¾Æü¤Ë¤ÏÀçÇÈÎ¨¤¤¤ë¡Ö¤Ï¤Ë¤ï¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¡×¤ÎÆ±½ê¤Ç¤Î¸ø±é¤Ë»²²Ã¡£¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¤ÎºäÅÄÌÀ¤äÇßÄÅÏÂ»þ¤éÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ß¥åー¥¸¥¸¥ã¥ó¤¿¤Á¤È¤Î¶¦±é¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
