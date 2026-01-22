筑波大学から1年前倒しで加入した池谷銀姿郎

今季、筑波大学からガンバ大阪加入を決めたDF池谷銀姿郎（いけがや・ぎんじろう）。

1年前倒しでプロ入りを決断した理由と、キャンプでの手応えについて聞いた。

冷たい風が吹き付けるピッチで池谷の声が響いた。持ち前のコミュニケーション力ですぐさまチームに溶け込み、ピッチ外でも、笑顔で選手とコミュニケーションを取る姿もあった。

1月21日に行われた湘南ベルマーレとのトレーニングマッチでは、声の部分で存在感を示し、最終ラインでボールを上手く捌き、前線にボールを運んだ。サイドの裏のスペースを狙ったパスから相手ゴールに迫るシーンも複数あった。

自分自身でも「自分のキャラクターとかも出しつつ、ピッチ入ったら自分の役割だとか、自分のストロングをうまく出せてるのかなと思ってます」と手応え。「割といいものは出せた」と湘南戦でのプレーを振り返った。

選手たちからも、思わず「きつい」と本音がこぼれるキャンプも終盤に差し掛かった。イェンス・ヴィッシング監督が、この日の選手たちに「疲れも見えた」と話した通り、池谷も「疲労も抜けきってないし、スケジュールも結構タイト」と苦笑い。それでも、「しっかりオフとかも挟めれば、疲労とかも取れていい状態になるのかな」と、現状は「80%」のコンディションだと話す。

そして、1年前倒しでプロ入りを決断したことについて、「間違いない強烈な覚悟を持ってここに来た」と強気な言葉。「その覚悟をもっと自分で体現するだけ」と先を見つめた。プロ1年目で「19番」を選んだ理由については、「高校時代も19つけてて。あと、自分の誕生日が6月19日で、それもちょっとあります」と教えてくれた。

もちろん目指すところは開幕スタメンだ。「近い目標として1番にしてやっている。そこからもっとチーム一員として力になっていきたい」。頼もしい21歳がG大阪を最終ラインから声とプレーで押し上げていく。（FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真 / Takuma Uehara）