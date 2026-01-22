ケルンのマスコット、ヤギのへネスくんが連覇

ドイツのブンデスリーガは公式「X」でマスコット総選挙を行い、その結果を発表した。

マスコット総選挙で1位に輝いたのは、ケルンのマスコットであるヤギのへネスくんで、前回に続く2連覇となった。ブンデスリーガの日本語版公式「X」では「ケルンのマスコットが不動の人気を見せつけました」と発表した。

ケルンの公式「X」も「まさにマスコット界のGOAT! 王! 2連覇おめでとう、へネスくん！」と、Great of All Time(史上最高)とヤギ（英語でGoat）をかけて投稿した。

SNS上ではファンから「2連覇 強すぎ」「一強リーグ」「バイエルンが唯一1位を取れないカテゴリー」「へネスの魅力には誰も勝てない」「さすが我らがへネス」「絶対王者」「カッコ良すぎるのよ」と言った声や本物のヤギがマスコットとなっていることから、「リアルはずるいって」「ホンモノのヤギかよ！」「ジェフもリアル秋田犬投入しようぜ」「リアルヤギ良すぎる」「バイエルンもリアル熊で行くか」と、実際の動物をマスコットに提案する声も目立った。（FOOTBALL ZONE編集部）