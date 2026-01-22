札幌のシュート練習が話題

沖縄キャンプを行っている北海道コンサドーレ札幌は、1月20日に公式Xでシュート練習の様子を公開した。

動画では、DF福森晃斗、DFパク・ミンギュ、DF岡田大和の左利き3選手が次々とシュートを決め、順調な仕上がり具合を感じさせている。

12日から沖縄キャンプを行っている札幌は、キャンプでシュート練習を行っている様子を公開した。横浜FCから3年ぶりに復帰した福森が伸びのあるシュートを決めると、パク・ミンギュも右足でボールを止めてから、左上隅にシュートを決める。極めつけは岡田で左足でボールを止めると、助走なしで直接FKを蹴るようにゴール左上隅にシュートを決めて、チームメイト達も驚かせた。

ファンからは「皆、上手い！」「福ちゃんはやはりかなりの武器になりそう」「大和はこんなシュートも打てるなら、FKも行けそう」「3人ともやっぱりプロ選手」「個性があって面白い」「試合が待ち遠しい」「うちのレフティは安泰や」「3人とも上手すぎ！」「早く試合が見たい！」「福ちゃんもミンギュも上手いが、大和のインパクトあれ何…」「みんなめちゃ上手いけど岡田エグいな」と、称賛と開幕を待ちわびる声が寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）