上野動物園で飼育している双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが、２５日に最終観覧日を迎える。１９７２年１０月にカンカン、ランランが上野に来園して以来、５４年ぶりに国内にパンダが不在となる。スポーツ報知では同園関係者の話などをもとに、最終日まで「パンダ ありがとう」と題した連載を掲載する。

【好き嫌いの不思議】

食事の時間になると、いつもおいしそうに竹や笹を食べているように見えるシャオシャオとレイレイだが、２頭とも意外に偏食家。匂いをかいで「これダメ、食べたくありませ〜ん」となることも結構見られるのだという。

竹の種類でえり好みしているわけではない。同じ竹なのに午前中は食べて午後は食べない、といったことも日常茶飯事だった。上野動物園でも、何が原因なのかは解明し切れなかった。ちなみに、２頭の両親であるリーリー、シンシンは、竹のえり好みはほぼなかった。

エサの竹は「孟宗竹」「真竹」「篠竹」の３種類がベース。時折、多摩動物公園内に生えるタケノコなども与えていたとのことだ。

【ヒストリー】２０１２年 前年のパンダ来園効果で、上野動物園の入場者数が１９年ぶりに４００万人超え