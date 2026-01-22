ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】千代田線が全線で運転見合わせ 午前8時10分再開見込み 【速報】千代田線が全線で運転見合わせ 午前8時10分再開見込み 【速報】千代田線が全線で運転見合わせ 午前8時10分再開見込み 2026年1月22日 7時51分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東京メトロ千代田線は代々木上原駅での車両点検のため、午前7時18分ごろから全線で運転を見合わせています。再開は午前8時10分ごろを見込んでいるということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 老後, 墓, 葬儀, 神奈川, 老人ホーム, フローリング, ホテル, 埼玉, 金属加工, 神事