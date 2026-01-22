BTSのJIN（ジン）が、メキシコ・ラジオ「2025K−POPアーティスト」に選ばれた。同国ナンバーワン・オンラインポップ音楽放送局「House Radio（ハウスラジオ）」で、同部門2年連続でトップとなった。

昨年5月にリリースした2枚目のミニアルバムのタイトル曲「Don’t Say You Love Me」で「K−POP Song」部門にもランクインし、ソロアーティストとしての存在感を示した。

また「25年を輝かせた最も重要な50曲」で「Don’t Say You Love Me」が4位、「Running Wild」が5位、「I’ll Be There」が19位にも入った。「25夏を代表する歌TOP30」では「Don’t Say You Love Me」が1位、「Running Wild」が15位、「I’ll Be There」が27位に入った。

昨年の勢いは、今年も続いている。「Don’t Say You Love Me」は、今年も17日に発表されたRanking Houseチャートで1位となった。ハウスラジオは「JIN効果！」のタイトルで「BTSメンバーであり、韓国アーティストのJINが、今年初めてRangking Houseの頂上に立った」と述べ、祝賀メッセージを伝えた。