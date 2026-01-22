ワンコがお兄ちゃんと過ごしている時に、ママさんが「一緒に寝る？」と誘ったら、ワンコはどちらのそばにいるべきか悩んでしまって…。ワンコの優しさを感じる尊い結末が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で54万3000回再生を突破しています。

【動画：息子と一緒に寝転がっている犬に『ママと寝る？』と声を掛けた結果→どちらと眠るか悩んで…尊い結末】

ワンコとお兄ちゃんはラブラブ

Instagramアカウント「coco_tanu_family」に投稿されたのは、コーギーの「ココ」ちゃんとご家族のほっこりするやり取りです。この日の夜、ココちゃんはお兄ちゃんと一緒にリビングでゴロゴロしていました。

ママさんが「もう寝るよ」と声を掛けても、ココちゃんはスルー。どうやら今はママさんと一緒に寝ることよりも、お兄ちゃんとのラブラブタイムを優先したいようです。

ママが「一緒に寝る？」と声を掛けたら…

ママさんはしばらくしてから、「ママと一緒に寝る？」と改めて声を掛けてみたそう。すると今度はお兄ちゃんのそばを離れ、ママさんのところに来てくれたココちゃん。ママさんが自分の部屋に向かうと、トコトコと後をついてきたそう。

ところがリビングとママさんの自室の間にある部屋に足を踏み入れた瞬間に、ココちゃんはピタッと立ち止まったとか。どうやら「ママと一緒に寝たいけど、お兄ちゃんとも一緒にいたい…どうしよう？」と悩み始めてしまったよう。2人のどちらかを選べずに困っている姿は、なんとも可愛らしいです。

尊い結末にほっこり

ココちゃんはしばらく固まったまま悩み続けていたそう。そしてようやく動き出したかと思うと、そばにあったクッションの上にうつ伏せになり、「ここにする！いいかな？」とちょっぴり申し訳なさそうにママさんを見つめたといいます。

ココちゃんが寝床に選んだ場所は、お兄ちゃんがいるリビングとママさんの自室のちょうど中間あたり。きっとどちらか1人を選べば、選ばれなかった方が傷ついてしまうと思って、2人の真ん中にいることを選んだのでしょう。その優しくて尊い行動を見て、「ココちゃんらしいな」と愛おしさが込み上げるママさんなのでした。

この投稿には「優しい」「ほっこり」「本当に可愛いです！」「みんなが好きだから真ん中なのね」といったコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「coco_tanu_family」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。