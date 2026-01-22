お笑いコンビ・空気階段（鈴木もぐら・水川かたまり）がパーソナリティを務めるTBSラジオの冠番組「空気階段の踊り場」の大人気コーナー「孤独なおじさん、いざゆかん」。今回は、空気階段の2人がお笑い芸人・岡野陽一をゲストに招いて、とある「こどおじ＝孤独なおじさん」が体験した、洗濯にまつわる“超サクセスストーリー”をお届けする。※本稿は、TBSラジオ「空気階段の踊り場」『孤独なおじさん、いざゆかん』（ポプラ社）の一部を抜粋・編集したものです。

風俗嬢に柔軟剤の種類を聞かれ

答えられなかったこどおじ

実家暮らし、洗濯経験なし



実家暮らし、親が死んだらジ・エンド、こどおじです。



先日、風俗嬢に服を脱がしてもらっているときに、「えっ、これ柔軟剤なに使っとうと？めっちゃいいにおい。ウチもこれにしたいなあ」とにおいを褒めてもらいました。しかし、これが大問題。当方、実家暮らし35年。洗濯なんて母親に全任せで一度もしたことないんです。



柔軟剤なんて買ったこともないですし、なに使っているかなんて知らないんですね。そもそも洗濯機ってどうやって動くんですか？



変なプライドが邪魔をして、初対面の風俗嬢に「実家暮らし、洗濯経験なし」であることを打ち明けることもできず、「柔軟剤？なにを使ってたっけなあ。なんか青いボトルだったような……。ああ、これ、ど忘れってヤツだわ」と会話を終わらせました。



さすがに15個も年下の風俗嬢の方に、使っている柔軟剤も答えられなかったのは大恥だったので、母に洗濯のやり方を習うことにしました。ちなみに、我が家の柔軟剤はレノアハピネスです。

（ラジオネーム・イーグル）

かたまり レノアハピネスだった。

もぐら やっぱレノアでしたか。レノア、めっちゃいい匂いしますから。

かたまり ああ、そうなんだ。

