引退から２年…本田真凜さん　イメージ激変の姿「うわー」「アイドルすぎる」「ほれてまうやろー」

フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者・本田真凜さん（２４）が雰囲ガラリな姿を見せた。

東京ドームでワールドツアー東京公演を行った４人組ガールズグループ「ＢＬＡＣＫ ＰＩＮＫ」と、プロ野球・巨人のコラボグッズのモデルを務めた真凜さん。２１日の投稿では「ＢＬＡＣＫ ＰＩＮＫ」の象徴的なカラーである黒とピンクのハートマークを添え、ウェアを着用したオフショットを掲載。

普段のアイスショーより強めのメイクでクールなイメージに変え、フォロワーは「アイドルすぎる」「真凛ちゃんメチャ可愛い〜」「いくらなんでもかわいすぎるっ」「ビジュアルもジェニーちゃんに似てる」「ますます可愛く美しくなってキラキラ」「ほれてまうやろー」「ダントツかわいい」「破壊力」「超美女」「うわー」「悪っぽい顔してもやっぱり可愛い子は可愛い」とくぎ付けだった。

真凜さんは５人きょうだいの次女で、兄・太一、女優の妹・望結、紗来もフィギュアスケーターとして活躍。２４年１月に引退会見を行った。昨年８月２１日の２４歳誕生日にファースト写真集を発売したことも話題になった。