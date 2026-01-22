（MCU）映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズで、スター・ロード／ピーター・クイル役を演じたクリス・プラットが、同役の再演に再び意欲を示している。

英のインタビューで、自身が演じたキャラクターで再演したい役について問われたプラットは、「『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』ではスター・ロードが復帰すると約束しました。その約束をぜひ果たしたいと思っています」と答えた。

この発言を受けインタビュアーが、母親の影響で70～80年代の音楽を愛するスター・ロードにちなみ、単独映画『Star-Lord Assemble Music Mission』をユーモラスに提案すると、「君を脚本家ルームに連れて行くから、いろんなアイデアを提案して、何がハマるか様子を見よう」と軽快に反じた。このタイトルも気に入った様子で、「タイトルはそれで決まりだね。語呂がいい」と笑顔を見せている。

MCUでプラット演じるスター・ロードが最後に登場したのは、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：VOLUME3』（2023）だ。同作のポストクレジットでは「伝説のスター・ロードは帰ってくる」とのテロップが表示されたものの、その後の作品でスター・ロードは姿を見せていない。以前から、プラットはこの約束を守る意志を。

ちなみに今回のインタビューで、地球に戻ったあとのピーター・クイルについて尋ねられると、「彼はアイアンマンが死んだ責任を負っているという事実を否定しつつ、自分はスーパーヒーローだったんだと人々に信じてもらおうとしているはず」と答えた。「それから、たぶん音楽に追いついているんじゃないかな。70年代のポップスから地球に戻ってくるまでの間に、追うべき音楽はたくさんあるから」。

現時点でスター・ロードの次回登場作品は未定。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』では出演者の名前がプリントされた椅子が順番に映し出される形式でキャストが発表されたが、プラットは自分の名前がなかったことについて「かなり遠くに椅子があったんじゃないかな」とジョークを交えつつ。ただしその際も、「“伝説のスター・ロードは帰ってくる”と約束しました。彼は戻ってきます」と将来的な復帰を約束している。

Text: Hollywood, 稲垣貴俊