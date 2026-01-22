寒波の影響で、東海地方は岐阜県や三重県で大雪になり、三重県いなべ市では大雪警報が発表されました。

【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪 “最強最長寒波”が襲来 最新の雪シミュレーション

午前5時の積雪は、三重県四日市市で5センチいなべ市で15センチなどと、各地で雪が積もっています。この雪で、先ほど三重県いなべ市では、大雪警報が発表され、夕方まで大雪に警戒が必要です。

東海3県の予想降雪量

名古屋市内でも、未明に雪が降りましたが、積雪は観測されていません。午前7時半の気温は氷点下0.2℃と厳しい寒さになってます。

雪雲は、岐阜県や三重県だけでなく、夜は、名古屋などにも流れこみ予想降雪量は岐阜県の多い所で50センチ、三重県で15センチ、愛知県で8センチで25日まで大雪になる所がある見込みです。

高速道路は、名神高速の上りが、栗東湖南インターから一宮ジャンクションの間。下りは一宮インターから栗東湖南インターの間などで予防的通行止めになっています。

新幹線は、名古屋と京都の間で速度を落として運転していて、30分程度の遅れが出ているほか、在来線ではJRの特急しらさぎが運休、また東海道線や高山線で遅れが出ています。