東京の超一等地で塩漬けになる「資産価値1000億円以上の土地」…二転三転する「再整備計画」の末路

東京・青山にある「こどもの城」は2015年に閉館して以降、現在に至るまで取り壊されることなく、再利用に向けた動向が注目されている。日本で唯一の国立総合児童センターは先進的な教育施設としてだけでなく、神宮前5丁目のコミュニティハブとしても機能していた。

小池都知事も前向きだったのに

こどもの城の閉館は、時代の変化を考えれば、ある意味で仕方のない決断だったのかもしれない。だがこれだけの「超一等地」がすぐに再整備されないのはなぜなのか。

再整備をめぐる議論は二転三転している。まず最初にメスが入ったのは民主党政権下の2009~2012年。かの「事業仕分け」においてこどもの城も俎上に載せられたが、「存続」が決定。ところが急転直下、2014年に厚生労働省が翌年3月末での閉館を発表した。

翌2016年、当時の舛添要一東京都知事が、老朽化した都立広尾病院の移転先として、こどもの城跡地取得するために約370億円を計上している。しかしこの計画は実行に移されないまま、リーダーは小池百合子現知事に代わる。ちなみに都立広尾病院は現在地での建て替えが決まり、目下工事中だ。

2018年の東京都議会定例会では「『都民の城』とも呼べるような複合拠点を創出したい」と、小池都知事も再活用に前向きだった。国営から都営へ、小池氏は2019年、国から525億円で跡地を買い取る契約を締結した。

当時目前に控えていた東京五輪・パラリンピックのボランティアスタッフの待機所などにまず利用。その後、2023年に「都民の城」としてオープン。2029年以降からは、裏手の青山病院跡地や周辺一帯の都有地をまとめ、約4.5ha相当を包括的に再開発する予定だった。約150億円をかけてこどもの城を改修する計画も立てられていた。

しかし、現実はそうならなかった。まず2020年に新型コロナウイルスの感染が拡大する。ちなみにコロナ禍に際し、こどもの城の建物は、罹患者に向けた「酸素ステーション」として活用された。そして2022年5月、改修の中止が発表された。

「いまのまま」のこどもの城を再び稼働させたとしても、また数年後には再開発のため取り壊す必要が出てくる。費用対効果を鑑みた都の有識者会議から反対の声が挙がり、結局東京都は旧こどもの城を改修する計画を見送り、2029年以降の包括的なエリア再開発に着手する方向となった。対象になるのは4万平米超だ。

1000億円規模の資産価値

想定外の災禍が降りかかったとはいえ、都心の一等地に「空き施設」が10年以上も残されているのは、いたたまれない気持ちになる。防犯の懸念や災害リスクは拭えないし、なによりエントランスにたたずむ岡本太郎「こどもの樹」が、我々は一体どうなってしまうのかと不安げな表情を浮かべているように映る。

本件の管轄である東京都都市整備局の担当者に現状を尋ねたところ、「何もまだ決まっていない」と前置きした上で、次のように説明した。

「旧こどもの城や、青山病院の跡地、隣接する国連大学を含め、包括的なまちづくりを検討しております。いまのところは、都立中央図書館を移転させる方針が計画されており、将来的には民間事業者の公募を進めていく予定です。

あくまでもこれらの計画は構想段階で、まだ具体的な着工のスケジュールや、公募の募集は決まっていません。ご存知の通り、昨今は工事費や建築費の高騰、職人不足などの兼ね合いもありますが、民間の公募をかけても手が上がらない展開も考えられます。

東京に残されたわずかな一等地で、周りには青山学院大学などの文化的な施設もある。住民の声を聞きつつも、慎重に考えながら進めていこうと考えております」

2025年3月には南麻布にある都立中央図書館をこのエリアに移転させる構想を都が発表している。ちなみに裏手の青山病院跡地はNHKの移転先最有力候補地として取り沙汰されたこともあった。先述の広尾病院の件も含め、次々と案が浮かんでは消えていくところを見ると、2029年まで残された3年で用途が決まるかどうか、疑問が残ってしまう。

近隣の不動産業者に聞くと、「公示地価から推定すると、このあたりの土地の坪単価はおよそ3000万円。低く見積もっても旧こどもの城には1000億円規模の資産価値があると言えるでしょう。定借で民間に貸し出したとしても、相当な地代になるはずです」と腕を組んだ。

再開発の一区画は「仮校舎」に

隣接する国連大学前の広場では、土日に不定期で、産地直送の青果やコーヒーを販売する屋外マーケット（ファーマーズマーケット）が開催されている。参加者の家族連れに、こどもの城の行く末について聞くと、地元住民はこう言う。

「小さい子どもがいる立場からすれば、週末は近隣のチェーン店や喫茶店が混んでいるので、子どもを見ながら屋内でゆったりできる場所があったらいいなと思います。

青山通りは人で賑わいますが、裏手に入ればすぐ住宅街です。もともと青山病院があったように、病院や老人ホーム、コミュニティセンターを作って欲しい需要もあるはず。これだけ広いエリアであれば、住民もあれを作った方が良いとか、これを作った方が良いとか、いろいろ難航するんだろうなと」

青山病院跡地は住宅展示場などに使われていたが、現在は渋谷区内の複数の小中学校の「仮設校舎」として活用されている。60~70年代に建設された小中学校も「建て替えラッシュ」を迎えているが、区内には受け皿が少ない。少なくとも2029年前後まで、複数校が段階的に使用される計画だ。

ただ、再開発の延期が長引くほど、工事費などのコストや機会損失は大きくなっていく。最近でいえば、中野サンプラザの解体・再開発の事業計画が白紙化し、今もそのままの姿で残っている。また新宿駅周辺の再開発も工期未定を京王電鉄が発表し、今後の動向が不安視されている。意見がまとまっても出せるカネがない…そんなことにならないといいのだが。

