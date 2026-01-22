ジルスチュアートビューティ限定復刻♡ストロベリー＆ティーの香りで始まる幸福時間
甘酸っぱいストロベリーと温かな紅茶が織りなす、心ほどける香りの世界。ジルスチュアートビューティから、ファン待望のストロベリー＆ティーの香りが限定復刻します。冬の昼下がりに楽しむティーパーティのような幸福感に包まれるラインアップは、自分へのご褒美にも大切な人へのギフトにもぴったり。ときめきに満ちた時間をそっと日常に運んでくれます♡
香りで楽しむストロベリー＆ティー
甘酸っぱいストロベリーに、ベルガモットやクラリーセージ、ローズマリーで表現した上質な紅茶を重ねたフレッシュ＆スウィートな香り。
高揚感とぬくもりを同時に感じさせ、ふとした瞬間に幸福感を呼び起こします。紅茶缶やティーバッグをイメージしたパッケージも、JILLSTUARTらしい世界観を演出します。
伊勢丹新宿店でバレンタインを彩る♡甘美な香りに出会う限定フレグランス
全身で楽しめる限定アイテム
ジルスチュアートストロベリー＆ティーオードトワレ
価格：4,950円（税抜4,500円）
容量：50mL
ジルスチュアートトリートメントヘアミストストロベリー＆ティー
価格：3,080円（税抜2,800円）
容量：200mL
ジルスチュアートストロベリー＆ティーボディミルク
価格：3,520円（税抜3,200円）
容量：250mL
ジルスチュアートストロベリー＆ティーハンドクリーム
価格：1,870円（税抜1,700円）
容量：30g
ジルスチュアートストロベリー＆ティーリップマスク
価格：2,200円（税抜2,000円）
容量：7g
カラー：パールレッド、ライトピンク
香りを纏うオードトワレをはじめ、髪や肌、手肌、唇までケアできる全5アイテムがラインアップ。ヘアミストは熱ダメージをケアしながらツヤ髪へ、ボディミルクはしっとりやわらかな肌に。
ハンドクリームやリップマスクは持ち歩きにも便利で、日常のケアタイムを特別なひとときに変えてくれます。
※2026年2月6日（金）限定品
ギフトにも映える可憐なデザイン
いちご色を基調にした装いや、アンティーク感漂う一個箱は、手にした瞬間から心をときめかせます。使い終わったあとも残しておきたくなるデザイン性の高さは、贈る側も贈られる側も笑顔に。
香りとともに、見た目でも楽しめる限定コレクションです♪
ときめきを日常に添えて
ストロベリー＆ティーの香りが運ぶのは、甘さだけではない心満たされる余韻。忙しい毎日の中で、ふと深呼吸したくなるようなやさしい時間を届けてくれます。
自分らしさを大切にしたい今だからこそ、ジルスチュアートビューティの限定復刻で、ときめきに包まれるひとときを楽しんでみて♡