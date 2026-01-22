ジルスチュアートビューティ限定復刻♡ストロベリー＆ティーの香りで始まる幸福時間

甘酸っぱいストロベリーと温かな紅茶が織りなす、心ほどける香りの世界。ジルスチュアートビューティから、ファン待望のストロベリー＆ティーの香りが限定復刻します。冬の昼下がりに楽しむティーパーティのような幸福感に包まれるラインアップは、自分へのご褒美にも大切な人へのギフトにもぴったり。ときめきに満ちた時間をそっと日常に運んでくれます♡

香りで楽しむストロベリー＆ティー

甘酸っぱいストロベリーに、ベルガモットやクラリーセージ、ローズマリーで表現した上質な紅茶を重ねたフレッシュ＆スウィートな香り。

高揚感とぬくもりを同時に感じさせ、ふとした瞬間に幸福感を呼び起こします。紅茶缶やティーバッグをイメージしたパッケージも、JILLSTUARTらしい世界観を演出します。

伊勢丹新宿店でバレンタインを彩る♡甘美な香りに出会う限定フレグランス

全身で楽しめる限定アイテム

ジルスチュアートストロベリー＆ティーオードトワレ



価格：4,950円（税抜4,500円）

容量：50mL

ジルスチュアートトリートメントヘアミストストロベリー＆ティー



価格：3,080円（税抜2,800円）

容量：200mL

ジルスチュアートストロベリー＆ティーボディミルク



価格：3,520円（税抜3,200円）

容量：250mL

ジルスチュアートストロベリー＆ティーハンドクリーム



価格：1,870円（税抜1,700円）

容量：30g

ジルスチュアートストロベリー＆ティーリップマスク



価格：2,200円（税抜2,000円）

容量：7g

カラー：パールレッド、ライトピンク

香りを纏うオードトワレをはじめ、髪や肌、手肌、唇までケアできる全5アイテムがラインアップ。ヘアミストは熱ダメージをケアしながらツヤ髪へ、ボディミルクはしっとりやわらかな肌に。

ハンドクリームやリップマスクは持ち歩きにも便利で、日常のケアタイムを特別なひとときに変えてくれます。

※2026年2月6日（金）限定品

ギフトにも映える可憐なデザイン

いちご色を基調にした装いや、アンティーク感漂う一個箱は、手にした瞬間から心をときめかせます。使い終わったあとも残しておきたくなるデザイン性の高さは、贈る側も贈られる側も笑顔に。

香りとともに、見た目でも楽しめる限定コレクションです♪

ときめきを日常に添えて

ストロベリー＆ティーの香りが運ぶのは、甘さだけではない心満たされる余韻。忙しい毎日の中で、ふと深呼吸したくなるようなやさしい時間を届けてくれます。

自分らしさを大切にしたい今だからこそ、ジルスチュアートビューティの限定復刻で、ときめきに包まれるひとときを楽しんでみて♡