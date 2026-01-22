飛びの秘密を大公開！つるやの最新クラブを今野一哉が試打解説

長年研究を重ねてきたカーボンフェースが、ついに理想形へ！

つるやの最新作「GOLDEN PRIX TR‐02」が満を持して2025年の秋、発売された。

新テクノロジー搭載のドライバーをはじめ、FW、UT、アイアンの進化のポイントと「GOLDEN PRIX TR‐02」がマッチする中・上級者が気にする”フィーリング”についてを、感覚の鋭さに定評のある今野一哉が、コース試打で徹底解説する。

つるやゴルフの挑戦、「TR-02」シリーズがついに完成！

飛びの秘密を大公開！

TR-02のテクノロジーを解き明かせ！

つるやゴルフが長年取り組んできたカーボンフェースの研究が、ついに理想形にたどり着いた。それが2025年秋リリースされた「GOLDEN PRIX TR‐02」シリーズだ。

ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアンまでそろったフルラインナップは、ゴルファーのスコアメイクをトータルでサポート。今回の目玉は、もちろん新開発「パワーレイヤーカーボンフェース」。カーボンの間に特殊な層を挟み込み、たわみ量と強度を両立させることで、ボール初速と飛距離を大きく伸ばすことに成功した。

前作TR01からの進化は、性能面だけではない。460MAXと450LSという２タイプのドライバーは、より明確に「安定感重視」と「低スピン強弾道」というキャラクターを打ち出し、プレーヤーのスイングタイプや求める弾道に応えてくれる。

さらに、フェアウェイウッドには重量及び弾道調整が可能な「#３+」が新登場。ユーティリティは低重心設計で、ボールが高く上がりやすく、さらにソールも抜けやすいラウンド設計を採用。アイアンはＵカップフェースの面積を拡大し、ミスヒット時でも飛距離ロスが少なく高弾道でグリーンを狙えるようになった。

【DRIVER】やさしく飛ばすなら460MAX、叩いて飛ばすなら450LS

TR-02ドライバーは、高初速と飛距離性能を両立。新開発の「パワーレイヤーカーボンフェース」の採用で、ボール初速は平均＋1.3m/秒、飛距離も＋5ヤードアップ！今作は460MAXと450LSの2機種展開で、460MAXはミスに強い安定モデル、450LSは低スピン強弾道で攻められるモデルだ。

パワーレイヤーカーボンフェース×フリクションコーティング

パワーレイヤーカーボンフェースでフェース全体が大きくたわみ、反発力がアップ。フリクションコーティングで摩擦を高め、サイドスピンを抑えて直進性の高い強弾道を生む。

カーボンボディ＆スライドウエイト構造

クラウンとソールをカーボンにして低重心化し、慣性モーメントをさらに高めてブレに強い仕上がりに。10gの可変ウェイトを動かせば、つかまり具合や弾道の高さも自分好みに調整できる。

【FW&UT】高弾道と抜けのよさでしっかり攻めのプレーができる！

TR-02のフェアウェイウッドは、シャローフェースで打感がよく、高弾道でやさしく球が高く上がる設計。抜けもよく、フェアウェイからしっかり狙える。#3+はディープフェースで、ドライバーが苦手な人のティーショットにも安心。ユーティリティは番手間のつながりがよく、高弾道でやさしく狙える。

FW#3、#5

クラウンをカーボン化して低重心化、厚肉ソールで打ち出しを高める設計。地面からでも高弾道でやさしくボールが上がる。

FW#3+

高強度411チタンの一体カップフェースで反発力が向上。ティーショットでも強弾道で飛ばせる。可変スリーブでロフト角やライ角を調整できるのも◎。

UT#3～5

高強度マレージング鋼のカップフェースで反発力をアップ。オフセンターヒットにも強く、狙った距離をしっかり打ち分けられる。

「機能」も「フィーリング」もついに理想形へと進化した

シャフトには三菱ケミカルと共同開発した専用TENSEIシャフト、グリップには上質な「ルートビー」を採用し、シリーズ全体を通して同じ打感とフィーリングを味わえるのも魅力。

【IRON】下目ヒットでもしっかり飛ばせる「狙える」アイアン

TR-02アイアンは、高初速とやさしさを両立。とくに#5～7は広くなったUカップフェースと薄肉ソールで飛距離性能が向上。インナーブリッジ構造（#5～7）と厚肉ソールの効果で、どの番手でも低重心化し、高弾道でグリーンを狙いやすい。

IRON#5～7

Uカップフェースと薄肉ソールで下目ヒットでも高初速。インナーブリッジ構造で低重心化し、高弾道で狙える。

IRON#8～PW・ウエッジ

#8·#9はマレージングフェースで距離の再現性を追求。ウエッジは3Dバンス設計で扱いやすく、抜けのよさも抜群。

いかがでしたか。GOLDEN PRIX TR-02シリーズを、ぜひ試してみてください！

試打・解説＝今野一哉

●こんの·かずや／1982年生まれ、千葉県出身。小誌連載のほか、さまざまなメディアでのレッスンやギアを解説。練習器具の開発なども行なうプロコーチ。東京都江戸川区のキッズゴルフクラブ代表。

写真＝田中宏幸

協力＝新東京都民ゴルフ場

●商品の問い合わせ／つるやゴルフ ☎︎06-6281-0111 tsuruyagolf.co.jp