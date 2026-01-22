元消防士のお笑い芸人・ワタリ119さん（32）が自身のインスタグラムを更新。入籍したことを報告しました。



【写真】ワタリ119、ホリケンと入籍！？(笑)みたいになってます

「本日１月１９日いちいちキュー！！！！！ 無事入籍できました！！！！ 」と元気いっぱいに報告するワタリ119さん。入籍日は自身の芸名にちなんで1月19日に婚姻届を提出しています。



続けて「証人欄には、初めてテレビ出た時からお世話になってるホリケンさんにお願いしました！！ ありがとうございます！！ 」 と同事務所の先輩であるお笑いトリオ「ネプチューン」の堀内健さんと一緒に婚姻届を持って、笑顔でカメラに視線を向ける写真を公開しました。



この投稿にコメントでは 「ホリケンさんと結婚！？」「ホリケンと籍入れたみたいになってるwww」といったツッコミとともに「結婚おめでとう！！！」「素敵な家庭を作ってください」「末永くお幸せに〜」「被せてきてるねw」など多く祝福の声が寄せられました。



ワタリ119さんは昨年11月に出演していたバラエティー番組内で結婚を発表。その後、自身のXにて「放送でも発表がありましたが、 この度結婚することになりました！ 入籍はまだ先ですが これからはワタリ093と共に頑張っていきます！！」と改めて報告しています。