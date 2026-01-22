遠方からでも行きたいと思う「大阪府の道の駅」ランキング！ 2位「ちはやあかさか」を抑えた1位は？
道の駅は、地域の魅力を体感できる観光拠点として人気を集めています。地元ならではのグルメやお土産、自然と調和した絶景スポットなど、「わざわざ行く価値がある」と思わせる場所も多いもの。
All About ニュース編集部では、2025年10月3〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、「遠方からでも行きたいと思う大阪府の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ちはやあかさか（南河内郡千早赤阪村）／39票大阪府唯一の村である千早赤阪村に位置し、村の名産品が集まる道の駅です。特産品の販売所だけでなく、地域の伝統文化を体験できる教室なども開催されています。駅の周辺には、楠木正成ゆかりの国史跡である上赤坂城跡や、日本の棚田百選に選ばれた下赤阪の棚田などがあり、豊かな田園風景や歴史・自然を満喫できます。特に、春には水仙の丘に5万本の水仙が咲き誇り、多くの観光客で賑わいます。
1位：とっとパーク小島（泉南郡岬町）／44票大阪府の最南端、岬町に位置し、海に浮かぶような長い桟橋状の釣り公園「とっとパーク小島」を併設している道の駅です。元々は関西国際空港二期事業の土砂積出し桟橋をリニューアルした施設で、海釣りデッキ（有料）と展望デッキが整備されています。釣りスポットとして関西有数の人気を誇り、初心者や家族連れも安心して海釣りを楽しめます。展望デッキからは淡路島、明石海峡大橋、そして関西国際空港を一望でき、特に「大阪で一番美しい夕陽」を海上から眺められる景観が魅力です。新鮮な海の幸や地元の特産品も販売されており、海と自然を満喫できるスポットです。
