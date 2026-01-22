新型「ピンククラウン」初公開に反響殺到！

2026年1月18日、栃木県庁において、栃木トヨタが創立80周年記念事業として製作した3代目「いちごクラウン」が発表されました。

この車両は「いちご王国」を掲げる栃木県の公用車としての役割も担っており、県知事によるトップセールスや各種イベントでの活用が期待されています。

一体どのような車両なのでしょうか。

いちごクラウンのベース車両には、2023年に発売された現行型「クラウン（セダン）」のハイブリッドモデルが採用されました。

複数のボディタイプを持つ現行クラウンですが、あえて“正統派のセダン”を選んだのは、王国の顔としてふさわしい優雅さと威厳を表現するためです。

5メートルを超える車体をキャンバスに見立て、全体を鮮やかなピンク色でラッピングが施され、“ピンククラウン化”を実現しました。

車両前方には「王宮」をイメージしたイラストを描き、サイドには栃木県が誇る新旧のいちご品種が配置されたほか、「とちまるくん」などのキャラクターを各所にあしらい、クラウンの重厚感に親しみやすさを加えています。

ナンバープレートの希望ナンバーを「15（いちご）」とつつ、いちごのイラストが描かれる栃木県版図柄入りナンバーを選択するなど、細部までこだわり抜かれたデザインです。

今回のお披露目式は、2020年から活躍してきた2代目モデルとの交代の場でもありました。会場には新旧2台のいちごクラウンが並べて展示され、2代目の活動をねぎらい、多くの来場者が引退する記念撮影を行っていました。

2代目は東京駅前でのマルシェや県内外のプロモーションで広く親しまれてきましたが、その役割は今回登場した3代目へと引き継がれます。

お披露目セレモニーでは、国王の衣装に身を包んだ福田富一栃木県知事が、栃木のいちごを世界へ発信していく意欲を語りました。

地元企業である栃木トヨタと自治体が連携したこの取り組みは、地域活性化の象徴的な事例といえ、新しくなった3代目いちごクラウンは、今後も県内外のキャラバンやイベントを通じて、栃木県の魅力を広く伝えていく予定です。

SNSやネット上では、ピンクの3代目いちごクラウンの登場に対して、かつての限定モデルを想起する声やデザインを好意的に捉える投稿が数多く寄せられています。

特に目立つのは、トヨタが過去に販売して話題となった通称「ピンクラ」こと、ピンクの「クラウン アスリート」と重ね合わせる反応です。

「まさかの復活！」「思わぬ形でピンククラウン復活だ」「実質的な再来と言ってもいいのでは!?」といった声が上がり、トヨタとピンク色のクラウンという組み合わせに特別な縁を感じるファンが多いようです。

デザイン面については、以前の市販モデルよりも「マイルドな色調でグラデーションもかかっており、特注車らしい手の込みようが伝わる」といった分析や、純粋に「やっぱりカワイイ！」とインパクトを喜ぶ意見が見られます。

中には、イチゴにちなんで「150系（いちご）の古いクラウンをベースにしたらさらに面白かったかも」という遊び心あふれるアイデアも飛び出しました。

また、その華やかな外観から、「県に寄付してそのまま知事の公用車にすればいいのに」といった、地域のシンボルとしての活躍を期待する提案も寄せられており、早くも多くの県民やファンに受け入れられている様子が伺えます。

2026年1月19日、福田富一栃木県知事が自身のX（旧ツイッター）を更新し、この車両について触れました。

投稿によると、「いちごクラウン （栃木トヨタの）新井社長によりますと 注文販売するそうです」とのことで、特注のワンオフモデルにとどまらず、一般向けの受注にも対応する可能性が出てきました。