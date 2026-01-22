オリックス公式YouTubeで秘話を披露

ドジャースの山本由伸投手が明かした“意外な場所”での遭遇エピソードが、ファンの間で大きな話題となっている。20日に公開されたオリックス公式YouTubeチャンネル「BsTV」に出演した際、2年ほど前に清原和博氏とコンビニエンスストアで偶然対面したことを告白。日本を代表する右腕が語った驚きの内容に、SNS上では「たまたま会うとかw」などと驚きの声が上がっている。

動画内では、T-岡田氏や宮城大弥投手らとともに「入団して一番印象が変わった選手」というテーマでトークを展開。その中で清原氏の話題になると、山本は「堺のセブンイレブンで偶然清原さんに会ったことがあるんですよ」と切り出した。2年前、清原氏に似ていると感じて確認したところ本人だったといい、「マジでたまたま」と当時の状況を振り返った。

山本は清原氏に対して「挨拶しました」と語り、その際の印象を「めちゃくちゃ優しかった」と回顧した。また、同じく出演していた阿部翔太投手も「俺も今年会った」と追随。相次ぐ目撃談に宗佑磨内野手が「そんな会えんの？ 清原さんって」と驚く場面もあった。オリックスに在籍経験のあるレジェンドとの不思議な縁に、現場も大きな笑いに包まれていた。

このエピソードにSNS上のファンも即座に反応した。「たまたま会うとかw」「どこのセブンか気になるなー」「本人同士もびっくりやと思うけど、1番びっくりしたのはセブイレの店員さんよねー」「ほんとにめちゃ面白かったです」「清原和博どこにでもいる説大好きです」といったコメントが寄せられた。スター同士の日常的な場所での遭遇は、多くのファンの関心を引いている。（Full-Count編集部）