関メディ・井戸総監督が伝授…スイングを加速させ飛距離を伸ばす打撃ドリル

打球が弱く、飛距離が伸びない。その原因の多くは、スイング時に体重が後ろ足（右打者なら右足）に残ってしまうことにある。中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は、前に進む力をスイングに伝える重要性を説く。習得法として勧めるのが「ケンケンスイング」だ。

小中学生に見られる傾向として、スイング時に後ろ足に体重が残りすぎてしまい、体の力をボールに伝えきれないケースがある。しかし、強い打球を生むには、前（投手方向）に向かう運動エネルギーをバットに伝える必要がある。このドリルは、意図的に体を前に移動させることで、スイングを加速させる感覚を養うことを目的にしている。

まずはバットを胸の前で抱えた状態で行う。打撃姿勢を取り、テークバックの姿勢から、軸足で前に2、3回ケンケンをして進む。その勢いを利用して一気にボディターンし、最後は前足を大きく踏み込んだ「ランジ」の姿勢を取る。右打者ならお尻の右部分を回し込み、体全体を投手側にぶつけるイメージだ。

動きを掴んだらバットを握って行う。テークバックからケンケンで前に進み、その勢いのままスイングする。重要なのは、最後のランジで「（右打者なら）左足に乗る感覚」を掴むことだ。踏み込んだ足の脛の角度が適切でないと、腰を深く沈められず力が逃げてしまうので要注意だ。

井戸総監督は「前にいく強さを作った上で、スイングスピードに変えていく」と語る。このドリルで前方への推進力を回転に変えるコツを掴めば、苦手な選手が多い外角球にも強く踏み込めるようになり、力負けしないスイングが身につくはずだ。（First-Pitch編集部）