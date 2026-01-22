味全のチア4人が開幕戦にゲスト出演

独立リーグの九州アジアリーグに所属する火の国サラマンダーズは、3月14日と15日に行われる北九州下関フェニックスとの開幕戦に、台湾プロ野球（CPBL）の味全ドラゴンズのチアリーダー「Dragon Beauties」がゲスト出演すると発表した。“奇跡のチア”と称される林襄（リンシャン）も電撃来日することが決まり、大きな話題となっている。

今回の来日メンバーは林襄、沛沛（ペイペイ）、群群（チュンニー）、詩雅（ミヤビ）の計4人。林襄は火の国サラマンダーズの公式X（旧ツイッター）に動画メッセージを寄せた。「みなさんこんにちは！ 私はドラゴンビューティーのリンシャンです」と流暢な日本語で挨拶し、最後にはファンに向けて投げキッスを披露した。

林襄は楽天モンキーズ時代からその美貌で注目を集め、日本でも写真集を発売するなど絶大な人気を誇る。インスタグラムのフォロワー数は21日時点で182万人を突破。今回の来日はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が決勝ラウンドを迎えるタイミングでの決定となり、日本のプロ野球ファンからも高い関心が寄せられている。

SNS上のファンは、この驚きのニュースに即座に反応した。「熊本行くか」「また来るのねw」「会いたい」「可愛い」といった声が次々と上がっており、熊本での開幕戦に向けて熱気が高まっている。台湾の人気チアリーダーたちが日本の独立リーグをどのように盛り上げるのか、大きな注目が集まっている。（Full-Count編集部）