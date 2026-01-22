■全国の22日(木)の天気

日本海側は広く雪で、山沿いだけでなく平地でも大雪となる所があるでしょう。特に山陰や近畿、北陸では、短い時間で積雪が急増し、大規模な交通障害が発生するおそれがあります。また、東海など太平洋側も雪の積もる所があるでしょう。関東の平野部は日中、晴れ間が出そうです。

■予想最高気温

前日と同じくらいか、やや低い所が多いでしょう。北日本は、多くの所で日中も氷点下。札幌は上がって氷点下3℃の予想です。東日本・西日本は10℃を大きく下回る所が多く、厳しい寒さとなるでしょう。東京は7℃、名古屋は5℃、福岡は4℃の予想です。冷たい風も強まるため、寒さ対策をしっかりとしてお過ごしください。

■週間予報

・大阪〜那覇

山陰は25日(日)頃にかけて断続的に雪が強まるでしょう。四国や九州も23日(金)の夜から24日(土)にかけて、雪の積もる所がありそうです。来週27日(火)は広い範囲で曇りや雨となるでしょう。

・札幌〜名古屋寒波は25日(日)にかけて居座る予想です。日本海側を中心に大雪に注意・警戒をしてください。東京はしばらく晴れますが、厳しい寒さが続きます。23日(金)朝の最低気温は氷点下2℃で、今季一番の冷え込みとなるでしょう。