俳優の塩野瑛久が、映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ」（福田雄一監督、４月２９日公開）に出演することを発表。衝撃姿にネットが沸いた。

２１日にインスタグラムで「映画『 ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ 』鹿島役で出演します」と報告。同作はＳｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮が主演し、福田監督と初タッグ。塩野が演じる「鹿島」は、伝説の殺し屋・坂本（目黒）の命を狙う改造人間という役柄だ。鹿島にアルバイトとして雇われた殺し屋・勢羽を渡邊圭祐が演じることも併せて発表された。

パープルヘアで顔に傷が入った衝撃的なビジュアルが公開されると、ネットは驚き。「まって塩野瑛久…？？？」「別人みたい」「鹿島役、塩野瑛久さまなの！？」「えー！わくわく！」「まじカッコ良すぎてますて」「ビジュが爆破しててかっこよすぎます！！」「カメレオン俳優」「塩野瑛久って一条天皇やん」「ＯＭＧ」「スクリーンが割れるかも」とビックリしていた。

塩野は２０２２年１１月に劇団ＥＸＩＬＥ加入。２４年のＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」で、オーディションで射止めた一条天皇（懐仁）役を熱演して注目を浴び、テレビ朝日系「魔物」など数々の話題作に出演。