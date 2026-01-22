＜大相撲初場所＞◇十一日目◇21日◇東京・両国国技館

【映像】“スタイル抜群”の幕下イケメン力士（全身）

185センチの長身に精悍な顔立ち。土俵を去る際、何気なく見せた「髪をかき上げる仕草」にファンが即座に反応。幕下最下位格付け出しで初土俵を踏んだばかりの期待の大型新鋭に「俳優さんみたい」「いちいちカッコイイ」と熱い視線が注がれた。

注目を集めたのは、幕下九枚目・竜翔（追手風）。幕下十一枚目・東誠竜（玉ノ井）との一番で、竜翔は鋭い動きから見事な上手出し投げを決め、3勝3敗と星を五分に戻した。その実力の高さとともにファンの目を釘付けにしたのが、決着後の佇まいだ。

強烈な上手出し投げで3勝目を挙げた

まだ髷（まげ）を結うことができない「ざんばら髪」の竜翔は、土俵に一礼して花道を下がる際、髪を無造作に手でかき上げた。この仕草が、まるでスクリーンの一場面のような雰囲気を醸し出し、中継のコメント欄には「カッコ良すぎな」「俳優さんみたい」「いちいちカッコイイ」といった声が相次いだ。

竜翔は熊本県宇土市出身の23歳。日本大学時代には全国学生選手権で個人8強入りを果たした実力者だ。さらに元小結・濱ノ嶋の尾上親方のおいで、兄には元十両・竜虎を持つという、角界のサラブレッドでもある。

端正なルックスに加え、確かな実力と華麗な血統を併せ持つ“ざんばら髪の有望株”に対し、ファンからは「イケメンだし、相撲血統でもある」「髪かき上げてカッコいいなw」といった書き込みが寄せられていた。なお、敗れた東誠竜は4敗目（2勝）を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）