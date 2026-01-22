UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 バイエルン・ミュンヘンとサンジロワーズの試合が、1月22日05:00にアリアンツ・アレーナにて行われた。

バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、レナート・カール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはラウール・フロルツ（FW）、プロミス・アキンペル（FW）、ギリェルモ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

52分に試合が動く。バイエルン・ミュンヘンのミカエル・オリズ（FW）のアシストからハリー・ケーン（FW）がヘディングシュートを決めてバイエルン・ミュンヘンが先制。

さらに55分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ハリー・ケーン（FW）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

63分にバイエルン・ミュンヘンの金 玟哉（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、バイエルン・ミュンヘンが2-0で勝利した。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は67分から交代で出場した。

2026-01-22 07:10:23 更新