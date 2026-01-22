UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 スラビア・プラハとバルセロナの試合が、1月22日05:00にエデン・アレナにて行われた。

スラビア・プラハはバシル・クシェイ（FW）、トマーシュ・ホリー（FW）、ユスパ・サンヤン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラフィーニャ（FW）、フェルミン・ロペス（MF）らが先発に名を連ねた。なお、スラビア・プラハに所属する橋岡 大樹（DF）はベンチからのスタートとなった。

10分に試合が動く。スラビア・プラハのトマシュ・ホレシュ（MF）のアシストからバシル・クシェイ（FW）がゴールを決めてスラビア・プラハが先制。

しかし、34分バルセロナが同点に追いつく。フレンキー・デヨング（MF）のアシストからフェルミン・ロペス（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに42分バルセロナが逆転。ペドリ（MF）のアシストからフェルミン・ロペス（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

だが、44分スラビア・プラハのバルセロナの選手によるオウンゴールにより2-2に追いつく。

ここで前半終了。2-2の同点でハーフタイムを迎えた。

スラビア・プラハは後半の頭から2人が交代。デイビット・モージズ（MF）、トマシュ・ホレシュ（MF）に代わりトマーシュ・ブルチェク（DF）、ダビド・ドゥデーラ（DF）がピッチに入る。

61分、バルセロナは同時に2人を交代。ペドリ（MF）、ルーニー・バルドグジ（MF）に代わりダニ・オルモ（MF）、マーカス・ラッシュフォード（FW）がピッチに入る。なお、ペドリ（MF）は負傷による交代とみられる。

63分バルセロナが逆転。ダニ・オルモ（MF）がゴールを決めて2-3と逆転する。

65分、スラビア・プラハが選手交代を行う。トマーシュ・ホリー（FW）からイバン・シュランツ（FW）に交代した。

70分バルセロナに貴重な追加点が入る。マーカス・ラッシュフォード（FW）のアシストからロベルト・レバンドフスキ（FW）がゴールを決めて2-4。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。バルセロナが2-4で勝利した。

なお、スラビア・プラハに所属する橋岡 大樹（DF）は出場しなかった。

2026-01-22 07:10:27 更新