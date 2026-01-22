UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 マルセイユとリバプールの試合が、1月22日05:00にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。

マルセイユはメイソン・グリーンウッド（FW）、アミーヌ・グイリ（FW）、ハメド・トラオレ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはフロリアン・ビルツ（MF）、ウーゴ・エキティケ（FW）、モハメド・サラー（FW）らが先発に名を連ねた。なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半終了間際にスコアが動く。45+1分に試合が動く。リバプールのドミニク・ソボスライ（MF）がゴールを決めてリバプールが先制。

ここで前半が終了。0-1とリバプールがリードしてハーフタイムを迎えた。

67分、マルセイユは同時に3人を交代。アミーヌ・グイリ（FW）、ハメド・トラオレ（MF）、ジェフリー・コンドグビア（MF）に代わりピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、イゴール・パイシャオン（FW）、ビラル・ナジア（MF）がピッチに入る。

72分リバプールに貴重な追加点が入る。相手チーム選手のオウンゴールによる得点が入り、0-2。2点差に広げる。

79分、リバプールは同時に2人を交代。ウーゴ・エキティケ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）に代わりコーディ・ガクポ（FW）、カーティス・ジョーンズ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+3分リバプールが追加点。ライアン・フラフェンベルク（MF）のアシストからコーディ・ガクポ（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

以降は試合は動かず、リバプールが0-3で勝利した。

なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）は出場しなかった。

2026-01-22 07:10:32 更新