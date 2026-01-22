UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 ニューカッスルとPSVの試合が、1月22日05:00にセントジェームズ・パークにて行われた。

ニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ヨアネ・ウィサ（MF）、ハーベイ・バーンズ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはイバン・ペリシッチ（FW）、フース・ティル（MF）、デニス・マン（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。ニューカッスルのジョエリントン（FW）のアシストからヨアネ・ウィサ（MF）がゴールを決めてニューカッスルが先制。

さらに30分ニューカッスルが追加点。ヨアネ・ウィサ（MF）のアシストからアンソニー・ゴードン（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

45分、PSVが選手交代を行う。アナス・サラーエディン（DF）からアルマンド・オビスポ（DF）に交代した。

45+3分、ニューカッスルが選手交代を行う。ブルーノ・ギマランイス（MF）からルイス・マイリ（MF）に交代した。

ここで前半が終了。2-0とニューカッスルがリードしてハーフタイムを迎えた。

63分、PSVは同時に2人を交代。デニス・マン（FW）、イバン・ペリシッチ（FW）に代わりエスミール・バジャラクタレビッチ（MF）、クハイブ・ドリウエック（FW）がピッチに入る。

65分ニューカッスルが追加点。ハーベイ・バーンズ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ニューカッスルが3-0で勝利した。

なお、ニューカッスルは26分にブルーノ・ギマランイス（MF）、54分にサンドロ・トナリ（MF）に、またPSVは34分にキリアン・シルディリア（DF）、62分にヤレク・ガシオロウスキ（DF）、90+1分にヨエイ・フェールマン（MF）、90+2分にアルマンド・オビスポ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-22 07:10:36 更新