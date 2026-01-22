　22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比400円高の5万3230円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

56467.99円　　ボリンジャーバンド3σ
54847.46円　　ボリンジャーバンド2σ
53316.00円　　5日移動平均
53230.00円　　22日夜間取引終値
53226.93円　　ボリンジャーバンド1σ
52955.00円　　一目均衡表・転換線
52774.64円　　21日日経平均株価現物終値
51620.00円　　一目均衡表・基準線
51606.40円　　25日移動平均
50192.13円　　75日移動平均
49985.87円　　ボリンジャーバンド-1σ
49952.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
48535.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48365.34円　　ボリンジャーバンド2σ
46744.81円　　ボリンジャーバンド3σ
43463.20円　　200日移動平均


