日経225先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比400円高の5万3230円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
56467.99円 ボリンジャーバンド3σ
54847.46円 ボリンジャーバンド2σ
53316.00円 5日移動平均
53230.00円 22日夜間取引終値
53226.93円 ボリンジャーバンド1σ
52955.00円 一目均衡表・転換線
52774.64円 21日日経平均株価現物終値
51620.00円 一目均衡表・基準線
51606.40円 25日移動平均
50192.13円 75日移動平均
49985.87円 ボリンジャーバンド-1σ
49952.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
48535.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48365.34円 ボリンジャーバンド2σ
46744.81円 ボリンジャーバンド3σ
43463.20円 200日移動平均
株探ニュース
