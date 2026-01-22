　22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比27.5ポイント高の3625ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3813.49ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3709.31ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3634.50ポイント　　5日移動平均
3625.00ポイント　　22日夜間取引終値
3605.14ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3589.70ポイント　　21日TOPIX現物終値
3589.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3515.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3500.96ポイント　　25日移動平均
3396.78ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3360.59ポイント　　75日移動平均
3352.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3292.61ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3246.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3188.43ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3039.09ポイント　　200日移動平均


