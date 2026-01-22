グロース先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の715ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
779.33ポイント ボリンジャーバンド3σ
749.54ポイント ボリンジャーバンド2σ
730.80ポイント 5日移動平均
720.80ポイント 21日東証グロース市場250指数現物終値
719.75ポイント ボリンジャーバンド1σ
719.22ポイント 200日移動平均
715.00ポイント 22日夜間取引終値
714.00ポイント 一目均衡表・転換線
700.99ポイント 75日移動平均
698.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
689.96ポイント 25日移動平均
684.50ポイント 一目均衡表・基準線
671.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
660.17ポイント ボリンジャーバンド-1σ
630.38ポイント ボリンジャーバンド2σ
600.59ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
