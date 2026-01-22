　22日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の715ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

779.33ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
749.54ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
730.80ポイント　　5日移動平均
720.80ポイント　　21日東証グロース市場250指数現物終値
719.75ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
719.22ポイント　　200日移動平均
715.00ポイント　　22日夜間取引終値
714.00ポイント　　一目均衡表・転換線
700.99ポイント　　75日移動平均
698.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
689.96ポイント　　25日移動平均
684.50ポイント　　一目均衡表・基準線
671.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
660.17ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
630.38ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
600.59ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース