本日1月22日（木）よる7時54分〜（※一部地域ではよる8時〜）日本テレビ系にて放送の 「ぐるぐるナインティナイン」は、「ゴチ」新メンバー・佐野勇斗と倉科カナが加入しての初戦の後半戦・クライマックスへ。VIPチャレンジャーは初登場の北村一輝と、毎年恒例の出川哲朗。

ゴチバトルの舞台は1962年開業の伝統と格式のある、東京ドームホテル直営の中国料理「後楽園飯店」。設定金額は20,000円。ビリの自腹額は8人で16万円前後となるが、一体誰なのか？

新メンバー倉科の食リポには「わかりやすい」「料理している人のコメント」とさすがの安定感に一同感心。一方の佐野は隣の増田貴久と早くも共鳴し、危険な兆候が表れる。オーダー時には増田のハイトーンボイスをまねてオーダーし一同騒然。岡村隆史も「ヤバイな、壊れていくな」と絶句。さらに食リポでは意味不明な発言を繰り返し、増田も「お前ヤバいぞ」と引いてしまう…初戦にしてあぶない“さのます”コンビ結成ぶりに同期の倉科も警戒心MAX⁉

新メンバーそれぞれに趣味を聞くと倉科はDIYだといい、かなり凝った自作のメダカグッズや本棚を紹介。北村も部屋の一部を紹介しそのセンスの良さには脱帽。佐野は最近サウナにハマっていて、自宅に簡易サウナまであるのだそう。今回は、自宅でも楽しめる最新のドームサウナを増田と佐野が体験。汗をかくのが嫌いだという増田にサウナの良さを売り込みたい佐野だが、なんともグズグズの展開に…？

今年は1月12日の成人の日にちなんで全員の20歳頃の写真を公開。せいや、白石麻衣、倉科の初々しい秘蔵写真には「かわいい！」、北村の写真に「格好いい！」と声が上がる。出川の意外な写真には「なんだこれ？」と騒然。これには本人も反省し…。そしてナインティナインが東京に進出したばかりの頃の岡村の写真から、「北村さんがバイトしているところにご飯を食べに行った」と、北村との35年前の意外なエピソードが明かされる。

元日の「おもしろ荘」で注目された芸人も登場。DOG FOOD PARTYの独特な“昆布ネタ”には倉科が「めっちゃ面白い」と爆笑。さらに優勝したアリのアゲアゲな“アリかナシか”ネタになぜか北村がドハマり。そんなアリからサプライズプレゼントが手渡され、北村もゴキゲンでレスポンスに参加する。

そしていよいよ緊張の結果発表。佐野は「読めなくなりました」。倉科は「ふうちゃん（小芝風花）の分まで頑張ります！」と意気込むが…。バトル前は自信満々だった北村は、「楽しみにして今日きたんです。これ本当に払うの？」と戦々恐々。出川はひさびさの複数デザートをオーダーするも土壇場でビビってしまう？さらに、ヤベチャンマン特製の仁義なきおみやルーレットが登場し、岡村・出川も絶句。果たして、新メンバー、ゲスト陣は自腹を回避できるのか？初戦を制するのは誰か？