『マスク男子は恋したくないのに 6』、待望の最新刊が1/20発売
リブレは、コミックス『マスク男子は恋したくないのに 6』(著：参号ミツル)を2026年1月20日に発売した。電子書籍も同日配信。
■『マスク男子は恋したくないのに 6』
著者：参号ミツル
発売日：2026年1月20日
定価：889円(税込)
才川がメロすぎて佐山が禁欲宣言!?
高3の夏、勉強嫌いの佐山もついに受験生。才川と一緒に夏期講習に行くけど…恋人がメロすぎて集中できない!?ご褒美の夏祭りデートのため「キス以上はしない！」と禁欲宣言。我慢できない熱を持て余してた二人はじれじれの夏を過ごし……濃密描き下ろしは佐山編&敦賀編2本立て！大ボリューム42P収録。
○特典情報
