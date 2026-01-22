杉山愛さんがかつてのペアと再会

元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんが、かつてダブルスでペアを組み、全仏オープンや全豪オープンなどで準優勝を果たしたパートナーのダニエラ・ハンチュコバさんと再会した。ハンチュコバさんが自身のインスタグラムで公開している。

名コンビが蘇った。ハンチュコバさんが自身のインスタグラムのストーリー機能を使用して、黄色のトレーナー姿の杉山さんと頬を寄せ合う写真を公開。続けて2009年に全豪オープン女子ダブルスで準優勝した際の当時の写真を投稿しながら「まるで昨日のことみたい」とつづった。

現在50歳の杉山さんも自身のインスタグラムで投稿を引用して「懐かし過ぎるぅ」と反応。共に現在開催されている全豪オープンが行われているオーストラリア・メルボルンを訪れており、そこで再会を果たしたようだ。

2000年代中盤からペアを組んだ2人は、06年の全仏オープン、09年の全豪オープンで準優勝を果たすなど、名ペアとして名を馳せた。杉山さんの現役最後の大会となった09年の東レパンパシフィックオープンでもダブルスを組んで準優勝。引退セレモニーではハンチュコバさんが涙を流すなど、深い絆で結ばれたペアだった。



