【本日誕生日】えなこ 水着姿で31歳振り返り！ ひまわり柄にクレオパトラ風も
本日1月22日は、人気コスプレイヤーとして活躍中のえなこの32歳の誕生日。コスプレイヤーのみならず、グラビア、YouTuber、アイドルなど幅広いジャンルに活動の場を広げているえなこだが、今回はそんな彼女が31歳の1年に投稿したインスタグラムから、自慢のスタイルを惜しげなく披露した水着ショットをまとめた。
【写真】バニーガールコスから水着姿も えなこのインスタグラムより
■ 12月に気合いのビキニ撮影！
水着グラビアに季節などない！ 12月には青い空に白い雲が浮かぶ晴れ上がった海辺で、青字に白いラインが入ったビキニ姿の自身がたたずむポートレートを公開している。夏ごろと思えば何の変哲もない写真だが、えなこは「夏みたいに見えるけど12月の海です（気温10度）」と説明している。
コメント欄には、極寒の中でビキニを着用するえなこに対して、ファンから「役者魂に脱帽です」「これは身体を張ったお仕事だね！」といった声のほか、「風邪引かなかった？ 身体が資本だから気を付けてね」「えなこりんの水着姿見れるのは嬉しいけど風邪ひかないでね」といった体調を気遣う声も寄せられている。
■ もはや三大美女認定？ クレオパトラ風コスに反響
昨年10月には、猫の絵文字とともに、ネコ耳にエジプシャンな装飾品をつけたビキニ姿を公開したえなこ。さながら、クレオパトラやエジプトの女神バステトを彷彿とさせるコスチュームだ。
コメント欄には、「美しすぎ」「バステトコスのえなこりんめっちゃめっちゃ可愛すぎる」「まさに世界三代美人の一人ですね」「エナパトラさいこーww」といった声が寄せられた。
■ 夏真っ只中にひまわり柄のビキニ！
夏真っ只中だった昨年8月には、夏らしいひまわりの絵文字とともに、こちらもひまわり柄のビキニショットを公開している。頭には麦わら帽子をかぶったえなこが、ほほ笑みを浮かべている。
コメント欄には「凄く綺麗!!!」「ナイスビューティフルスタイル」「素晴らしいビキニ」「ひまわり いいね」「夏っぽい」といった称賛が多数寄せられている。
無駄のないウエストラインに称賛の声！
■ ショートカット美女と花柄ビキニ競演！
えなこと同じPPエンタープライズに所属し、彼女のインスタグラムにもたびたび登場するコスプレイヤー、タレントの南あみ。昨年4月にはえなこが「ただいま発売中の『ヤングキング』表紙です」と告知し、「春のPPE集合号！ あみもいるよ」と、南との2ショットを公開。着用しているのはえなこがピンク、南がイエローを基調とする花がついたビキニで、同じ色の花冠もつけている。
春らしい花がらのビキニ競演となった2ショットに、コメント欄には「二人とも可愛くて尊い」「美人の競演」「二人ともめっちゃ可愛い」「2人とも、可愛いっす」「ビキニ姿最高です」といった声が寄せられている。
■ 古民家で撮影の“艶っぽい”グラビア
昨年7月には日本家屋でのグラビア撮影のオフショットを公開したえなこ。「古民家でしっとり艶っぽいグラビア撮ってきたよ」と報告しつつ、日本らしい畳の上にビキニ姿で寝そべって撮影される姿を公開している。
コメント欄には「えなこさんのかっこいい肉体美と、畳の有る和室が相性良くて最高」「セクシーすぎる」「本当に素晴らしい芸術」「素晴らしい肢体…鍛えられてますね」といった反響が寄せられている。
■ キュッとしまったクビレに称賛！
昨年8月、「本日発売の『週刊スピリッツ』表紙です」との書き込みとともにえなこが公開していたのは、グラビア撮影のオフショット。窓枠に手をかけてポーズをとるえなこの特段普通のビキニ姿だが、注目されたのはその腹筋。うっすら浮いた肋骨に、キュッとしまったクビレは、日々の節制を物語っている。
コメント欄には「体絞りましたね」「ナイスバディー」「えなこさんスタイル良すぎ」と、人気者になっても節制を怠らないえなこの姿勢への称賛の声が寄せられた。32歳になったえなこの活躍からも目が離せない！
引用：「えなこ」インスタグラム（@enakorin）
