元SKE48のメンバーで、現在はタレントの梅本まどか（33）が21日、自身のX（旧ツイッター）で結婚を発表した。お相手はオートバイレーサーの渡辺一樹（35）。



【写真】愛車のスーフォアと2ショットを撮る梅本まどか レーサー婚！

梅本と渡部は、それぞれのXで2人連名での文書を公開。「私事で大変恐縮ではありますが 私たち、渡辺一樹と梅本まどかはこのたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表した。「これからは、家族として互いに支え合いながら、皆様への感謝を忘れずに、一つ一つの仕事に真摯に向き合い、一層精進して参ります」と記した。



梅本は2010年にオーディションに合格し、同年にチームリーダーに就任。2016年に卒業した。卒業後には車やバイクなどモータースポーツ関連の仕事が増え、2019年にはWRC（世界ラリー選手権）の出場資格である「国際Rライセンス」を取得。複数回にわたって大会に出場している。



渡辺は2007年からロードレース選手権などに出場するオートバイレーサー。2026年もアジアロードレース選手権シリーズ（ARRC）に出場することを明言している。



