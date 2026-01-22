今日22日は北陸周辺を中心に更なる大雪に警戒が必要です。明日23日の夜から24日は四国でも雪が降り、山沿いを中心に大雪となりそうです。25日も雪の降る所が多く、全国的に厳しい寒さが続くでしょう。交通の乱れに加えて、生活への影響が大きくなる恐れもあります。

今日22日は紀伊半島付近まで 明日23日夜〜24日は四国にも雪雲

今日22日も、日本海側は広く雪で、北陸やその周辺の地域を中心に更なる大雪に警戒が必要です。また、京都市付近など近畿太平洋側の平地や山陽の一部でも雪が降り、積雪が増えてくる恐れがあります。

明日23日以降は、雪雲の流れ込む範囲が西へ広がり、四国でもたびたび雪が降るでしょう。特に、23日夜から24日午後にかけては、四国山地で大雪となり、平地でも雪の積もる所がありそうです。九州北部も所々で雪が降りますので、路面状況の変化にお気を付けください。

なお、西日本を中心に、湿った重い雪の降る地域が多く、着雪や倒木によって電線が切れるなどして停電が発生するリスクが高まります。関東平野をはじめ、おおむね晴れるエリアでも冷え込みが強まり、水道が凍結する所がありそうです。

25日頃にかけて強い寒気が居座り、大雪や低温により、交通に加えて生活への影響も大きくなるリスクがあります。

予想される降雪量

22日6時から23日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で

北海道地方:50センチ

東北地方:70センチ

関東甲信地方:30センチ

北陸地方:100センチ

東海地方:50センチ

近畿地方:70センチ

中国地方:60センチ



その後、23日6時から24日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で

北海道地方:40センチ

東北地方:70センチ

関東甲信地方:15センチ

北陸地方:100センチ

東海地方:50センチ

近畿地方:40センチ

中国地方:30センチ

四国地方:15センチ



その後、24日6時から25日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で

北海道地方:30センチ

東北地方:70センチ

関東甲信地方:50センチ

北陸地方:70センチ

東海地方:70センチ

近畿地方:50センチ

中国地方:30センチ

四国地方:20センチ

25日の夜にかけても、積雪が更に増える所がありそうです。

雪道運転 万が一に備えて

日本海側を中心に、日に日に積雪が増加するため、車の運転は極力控えたいところですが、仕事などで必要に迫られている場合、立ち往生など万が一への備えを万全にしてください。

(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



やむを得ず雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、燃料が十分にあることを確認しましょう。

無理をせず、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。

風雪・大雪・低温に伴うリスクと備え

風雪や大雪、低温によって以下のような影響が出るリスクがあります。

(1)停電(倒木や雪の重みで電線が切れることで発生する恐れがあります。)

停電に備えて、懐中電灯や防寒着、毛布などを準備しておくと良いでしょう。

また、電源を確保するためのモバイルバッテリーも用意しておくと安心です。

(2)水道凍結(最低気温がマイナス4℃以下になる時や真冬日が続いた時に凍結する可能性があります。)

事前に、水道管の中から、水を抜いておきましょう。また、屋外で、むき出しになっている水道管やメーターは、発泡スチロールなどの保温材を使って、専用テープでしっかりと巻き、保温しておいてください。断水に備えて、飲料水や生活用水も用意しておくと良さそうです。

(3)商品の品薄(交通網マヒによる物流遅延により発生する可能性があります。)

あくまでも無理のない範囲で、食料品や暖房用の燃料を少し多めに確保しておくと安心です。