【専門家の目｜太田宏介】日本代表に負傷者が続出中

スペイン1部レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英が1月18日、ラ・リーガ第20節バルセロナ戦で左足の太もも裏を押さえて起き上がれず担架で運ばれた。

森保ジャパンに負傷者が続出しているなか、元同代表DF太田宏介氏が代役候補や注目している選手を挙げた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

◇ ◇ ◇

久保はバルセロナ戦の後半21分にカウンターからスプリントした際、左太もも裏を押さえ倒れ込んだ。芝に寝転がったまま起き上がれず、担架で運ばれて同24分に交代を強いられた。クラブはその後、左足ハムストリング筋の損傷が確認されたと発表。全治期間は明かされていない。今後の経過を見ながら出場可否が判断される見通しとなっている。

「久保選手の負傷がどれくらいか分からないですけど、でもやっぱりW杯まで半年を切ったこのタイミングで、ここからの2、3か月プレーできない可能性があるのは非常に痛いです。体もキレてたしあんまりこれまで筋肉系のトラブルを見たことなかったので、本当にチームとしても痛い。代表では右サイドで堂安選手と阿吽の呼吸で、かなり強みになってたと思うので、代わりが出てこなきゃいけないと思いますし、森保監督は頭、痛めてるでしょう」

3月に日本代表はスコットランド代表とイングランド代表との試合を控えるなか、久保の出場は危ぶまれているなか、「伊東純也選手を入れて堂安選手を1つ前あげる可能性もあるし、菅原選手を入れるのも手かなと。あとは望月ヘンリー海輝選手も個人的には見てみたいですし、リストには入っていると思う」と、古巣のFC町田ゼルビアで活躍する24歳DFの名を挙げた。

久保以外にも、日本代表では、イングランド・プレミアリーグのクリスタル・パレスMF鎌田大地が右太もも裏の肉離れ、イタリア1部パルマGK鈴木彩艶が左手舟状骨骨折、ドイツ1部ホッフェンハイムDF町田浩樹が左膝前十字靭帯断裂で離脱中。そして、フランス1部モナコに所属するMF南野拓実は昨年末に左膝前十字靱帯を断裂。手術を実施し、長期離脱を余儀なくされている。また復帰間近とはいえ、DF冨安健洋も膝の負傷に悩まされ、公式戦から遠ざかっている。

南野は膝の靭帯断裂ということもあり本大会出場が危ぶまれるが、「間に合うに越したことはないですね」と前置きし、「右だと伊東選手、左だと、相馬（勇紀）選手を起用してほしいですね。海外組ではないものの、Jリーグでのパフォーマンスはね本当に素晴らしいもので、これまでの代表戦でも相手に仕掛けていく姿勢、回数は短期決戦でそこまで相手にマークされてない分チャンスを作れると思うので。相手を押し込める時間帯で彼が入ると、自分でも行けるし、カットインからのクロスもシュートも行ける。バリエーションも増えるんじゃないかなと思います」と、コンスタントに森保Jに招集されているMF相馬勇紀に期待している。

それでも「コンディションが整えば三笘選手が1番手だと思う」と、直近で復帰した三笘薫に触れ、「彼がこの半年でどれだけコンディションを上げられるかが、すごくチームの結果を左右するんじゃないですかね」と締めくくった。

欧州では5月中旬から下旬までリーグを戦い、オフもなくW杯本大会へと臨むことになるなか、これ以上負傷者が出ないことを願うばかりだ。（FOOTBALL ZONE編集部）