降格した新潟や、磐田などがA評価

今やJリーグの各カテゴリーの中で、もっとも舵取りが難しいのがJ2リーグではないだろうか。

選手が活躍すればJ1クラブに引き抜かれ、逆に出場機会に恵まれなければ、プレーの場を求めてJ3クラブへ流出していく。

クラブに潤沢な資金があれば話は早い。相手チームよりも好条件を提示すればいいからだ。だが、J2クラブの平均売上高は約19億円と、J1クラブの約58億円には遠く及ばない（数値は2024年度）。限られた予算の中で、シーズンを通してチーム力を維持し、結束を保ち続けなければならない。

その手腕が最初に試されるのが、シーズン前の編成だ。特に今季は、例年とは異なる「百年構想リーグ」という舞台が用意されている。各クラブがこの特別大会にどう臨むのか、その姿勢が問われることになる。

今回の特別大会には2つの大きな特徴がある。一つは、たとえどんな順位になっても「昇降格がない」こと。もう一つは、勝点1につき50万円の賞金が出るという「明確なインセンティブ」が存在することだ。

この大会をチームの土台作りに充て、来る2026-27シーズンに備えたい。昇格がない以上、資金的に無理はしたくない。しかし、地域リーグラウンドを全勝すれば手に入る2700万円という賞金は、決して無視できない魅力だ。

多くの選手が入れ替わる中で、各クラブはどのような手を打ったのか。1月14日時点の移籍情報を基に、各チームの戦力を分析した。基準としたのは、放出された選手が昨季残した実績（出場時間・得点）を、獲得した選手がどれだけ補えているかという数値だ。さらにカテゴリー間の差を考慮した係数を用い、「経験値ポイント」と「得点力」の2軸で評価を行った。

まず、得点力の大きな上積みに成功したように見えるチームはどこか。

1. 鳥栖

2. 山形

3. 秋田

4. 宮崎

鳥栖は主力の流出が多いものの、それを上回る数の即戦力を獲得し、攻撃的なスタイルを継続しようという意思が見える。山形も安部崇士らが抜けた穴を的確に埋め、プラスに転じている。注目はJ3から昇格した宮崎。J2での実績がある選手を加え、攻撃力アップに成功している。

次に、経験値ポイントの収支はどうだろうか。

1. 札幌

2. 磐田

3. 新潟

4. 湘南

衝撃的な事実は、「放出した選手の経験値を、獲得した選手が上回ったクラブは一つもない」ということだ。全チームにおいて、主力の流出に対してJ1・J2実績のある選手の獲得が追いついていない。特に横浜FC、今治、いわきなどは、主力の引き抜きによるダメージが数値に大きく表れている。その中で、札幌や磐田はマイナス幅を比較的抑えており、健闘していると言えるだろう。

これらを踏まえた総合評価は以下のとおりとなる。

チーム（去年の順位） 評価 コメント

札幌（12位）C 高嶺朋樹ら主力流出の穴は大きい。内田瑞己獲得も戦力ダウンは否めない。苦しいシーズンになる可能性も

八戸（J3・2位）C 白井達也ら主力が流出している。平松航獲得も全体的には戦力ダウンか。堅守を維持できるかが生命線

仙台（7位）C 真瀬拓海ら主力流出の穴を埋められるか。五十嵐聖己獲得も戦力ダウンを組織力でカバーできるかにかかる

秋田（14位）C 村松航太ら主力流出の穴は大きく、野々村鷹人獲得だが苦しいのは間違いない。堅守速攻の再構築が求められる

山形（10位）B 安部崇士抜けるも柳町魁耀補強で穴埋め。現有戦力の底上げが鍵となるが、大崩れはしない陣容

いわき（9位）C 石田侑資ら主力流出の影響がありそう。高橋勇利也獲得も戦力は充実できず。フィジカルの強みを維持できるか

栃木C（J3・1位）C 関野元弥ら主力流出をカバーすべく西谷和希獲得も昇格に十分な戦力とは言いがたいか。J2の強度への適応が鍵

大宮（6位）C 下口稚葉ら主力流出の穴は大きいが山本桜大を獲得。余力を残しているのは間違いない。攻守のバランス再構築が必要

横浜FC（J1・18位）C ンドカ・ボニフェイスら主力流出の穴は大きく、杉田隼獲得も不安要素は隠しきれない。守備再建が急務

湘南（J1・19位）C 鈴木章斗ら主力流出の穴は大きい。クラブは新体制で臨むため今後も含めて未知数が多い。総合力の底上げが必須

甲府（13位）C 孫大河ら主力流出の穴は大きく、野澤陸獲得も戦力ダウンと考えられる。守備の安定感をどう取り戻すか

新潟（J1・20位）A 長谷川元希の穴をバウマンら即戦力で埋め、さらに上積みを狙える補強。J1復帰へ視界良好のスタートか

富山（17位）C 神山京右ら主力流出。谷本駿介獲得も、降格はないと言え戦力ダウンは否めない。このままではないと思うが……

磐田（5位）A リカルド・グラッサの穴を藤原健介ら即戦力で埋め、さらに上積みを狙える補強。守備再建に目処

藤枝（15位）C シマブク・カズヨシら主力流出の穴は大きく、菊井悠介獲得もまだまだ不安な戦力。攻撃スタイルの継続なるか

徳島（4位）C 田中颯ら主力が流出し、松田佳大獲得もチーム力上積みとまでは言えない模様。若手の台頭に期待がかかる

今治（11位）C マルクス・ヴィニシウスら主力が流出。山本透衣を獲得して今後のチームを作り上げるはず。得点源の確立が課題

鳥栖（8位）B 井上太聖が抜けるも松原颯汰の補強で穴埋め。課題の得点力は向上しており、攻撃的なスタイルで上位を狙う

大分（16位）C 天笠泰輝ら主力流出の穴は大きく、山口卓己獲得も、現状では得点力不足解消への道筋が見えにくい。

宮崎（J3・4位）A 安田虎士朗の穴を安部崇士ら即戦力で埋め、さらに上積みを狙える補強。昇格組のダークホースになり得る

実のところ、今季の「百年構想リーグ」はJ2・J3混成で行われるため、このデータ上の評価がそのまま順位に直結するとは限らない。また、各チームともJ1昇格がかかったシーズンほどの積極的な戦力拡充は行っておらず、「様子見」とも言える状態で開幕を迎えることになりそうだ。

その中で、どのチームが大会を通じて手応えを感じ、次なる補強へ打って出るのか。2026-27シーズンに向けた戦いはすでに始まっている。このまま静かに移籍期間が終わるはずはないだろう。（森雅史 / Masafumi Mori）