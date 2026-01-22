21日朝、モバイルバッテリーから煙が出た影響で、東京メトロ日比谷線は全線で一時運転を見合わせた。

【映像】騒然とする現場の様子（実際の映像）

午前8時過ぎ、日比谷線の車内でモバイルバッテリーから煙が出たという内容の119番通報が東京メトロの係員からあったという。

東京メトロなどによると、モバイルバッテリーは乗客が持っていたということで、車両が八丁堀駅に止まった際に消火活動が行われ、回収された。けが人はいなかった。

日比谷線は車内点検のため全線で一時運転を見合わせたものの午前8時30分頃に再開。およそ3万6000人が影響を受けたという。

製品評価技術基盤機構（Nite）によると、モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池が搭載された製品による事故は増加しており、2024年までの5年間で1860件発生、8割以上が火災につながっているという。万が一発火した場合は大量の水で消火し、水没させた状態で119番通報するなど、火災を防ぐための注意が呼びかけられている。

モバイルバッテリーなどのリチウム電池製品はいくつか注意点がある。「強い衝撃を与えない」「高温になる場所では使用・保管しない」「充電は安全な場所でなるべく起きている時に」「異常を感じたら使用を中止」「発火した時はまず安全を確保出来れば大量の水で消火」「製品・リコール情報を確認」「公共交通機関では持ち込みルールを守る」（消費者庁より）

こうした事故が増加する中、タレントのSHELLYはモバイルバッテリーを「持たない」という選択をしている事を明かした。その理由について「安全面もそうだけど、環境への負荷を考えた時に、まだまだモバイルバッテリーはどういうふうに処分すればいいのか、どういうふうに回収されているのかという点にちゃんとした答えが出ていない。それを考えた時に、自分も使い終わった後の処分が大変というのもあるし、地球に還らないものをあまり増やさないようにしている」と語った。

外出先での充電については、レンタルサービスを活用しているという。「私も充電を忘れてしまったり、なくなることはあるけど、今コンビニでレンタルできるものがあるからそれを使うようになったらすごく便利で。1回アプリを登録すれば数百円でレンタルができ、どこでも返せる。そうした方が、会社側が管理してくれるので、安全面もリスクが少ないのかなと思っている」（SHELLY）

