英政府は２０日、中国によるロンドン中心部での「メガ大使館」の建設計画を承認したと発表した。

「スパイの拠点」になるとの懸念が根強い中、中国側との関係改善を優先させた。フィナンシャル・タイムズ紙など英メディアは、スターマー英首相が月内にも訪中するとの見方を伝えている。

中国のスパイ活動が激化しかねないとの危惧も踏まえ、英政府は声明で「決定にあたり検討すべき事項は全て考慮された」と説明した。ただ、英メディアによると、英情報機関・国家保安部（ＭＩ５）は建設計画に関し、外相に宛てた書簡で「あらゆる潜在的なリスクを全て取り除くことは現実的ではない」と指摘していたという。

承認について、最大野党・保守党の幹部は「中国共産党の残虐さを無視したひどい決定だ」と非難した。

スターマー氏は英首相として２０１８年のメイ氏以来の訪中を模索しており、実現には大使館問題の解決が不可欠とみられていた。

中国政府は１８年、新たな大使館の移転先として、世界遺産「ロンドン塔」に近い旧王立造幣局の巨大跡地を民間企業から購入した。その後、金融街シティーの通信を支える光ファイバー網が付近を通るなど、安全保障上の懸念が浮上し、反対論が強まっていた。

建設予定地の近隣住民は一貫して建設に反対し、１７日には付近で大規模デモを行った。住民らは法廷闘争に持ち込む考えも示す。英メディアは訴訟が提起された場合、最高裁判所による最終判断まで、数年を要する可能性を報じている。

一方、中国外務省の郭嘉昆（グオジアクン）副報道局長は２１日の記者会見で、新大使館は「外交慣例や現地の手続きに従って申請、承認された」と強調した。（ロンドン支局 横堀裕也、中国総局 吉永亜希子）