【大雪警報】長野県・上田市に発表 22日07:23時点
気象台は、午前7時23分に、大雪警報を上田市に発表しました。
北部、中部では、22日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長野市
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■乗鞍上高地
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■上田市
□大雪警報【発表】
積雪 22日昼前にかけて警戒
・菅平周辺
12時間最大降雪量 25cm
■中野市
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■大町市
□なだれ注意報
24日にかけて注意
□大雪警報
積雪 22日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■白馬村
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■小谷村
□大雪警報
積雪 22日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■高山村
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■山ノ内町
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■木島平村
□大雪警報
積雪 22日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■野沢温泉村
□大雪警報
積雪 22日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■信濃町
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■小川村
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■飯綱町
□なだれ注意報
24日にかけて注意
■栄村
□大雪警報
積雪 22日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
24日にかけて注意