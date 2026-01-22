メッツは21日（日本時間22日）、救援右腕のルイス・ガルシア（38）と1年のメジャー契約で合意したと発表した。年俸は175万ドル（約2億8000万円）で、出来高を含めると最大300万ドル（約4億7500万円）となる。

エンゼルス、ドジャース時代には大谷翔平のチームメートだったガルシアは、これまで13シーズンにわたってメジャーでプレーし、8球団を渡り歩いてきた。通算成績は603試合登板、28勝30敗、17セーブ、117ホールド、防御率4.07。2025年はドジャース、ナショナルズ、エンゼルスの3球団でプレーし、合計で防御率3.42を記録した。ゴロ率49.7％と高く、シンカーの平均球速は約97マイル（約156キロ）に達していた。

メッツは今オフ、守護神候補のデビン・ウィリアムズ、セットアッパーのルーク・ウィーバーに続き、これで3人目の救援投手をFAで獲得した。メッツは既にぜいたく税の最上位ゾーンに達しているため、ガルシアの基本年俸175万ドルは実質で367万5000ドル（約5億8200万円）の負担となる。仮に出来高125万ドルをすべて達成した場合、その分のコストは262万5000ドル（約4億1600万円）に膨らむことになる。