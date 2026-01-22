森香澄「めっちゃうらやましい」タレント明かす 自身が持っていない能力を絶賛
タレントでフリーアナウンサーの森香澄、プロ雀士でモデルの岡田紗佳、お笑いコンビ・Aマッソの加納が、22日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜 深2：17)に出演。大衆居酒屋で『本音女子会』＜後半戦＞を届けた。
【番組カット】大衆居酒屋でトークを繰り広げる森香澄
番組の公式Xで募集した質問に答えるコーナーでは、“ファンと交流できるバスツアーとかイベントをやってほしい！”という要望が。森は「元々局アナだったので、一度だけやったことあるんです。アナウンサーって局の人間でテレビに出る人だから、基本的に無料で見られる人なんですよ。そこにお金を払うっていう認識が元々ない職業。だから課金してまで会いたい人そんなに多い?って思っちゃった」と謙虚にコメント。
続いて“森さん・岡田さんのような高身長美ボディーか、加納さんのようなどこでも笑い頭脳のどちらかが自分にプラスされるならどちらがいいですか?”という質問。「 話術は欲しいですね」と答える森に加納は「芸能界を生き抜く上でこの能力今1個欲しいっていうのって何かあります?」と聞く。
岡田が「芸能界か、運良くなりたい！」というと、森は「運マジ大事ですよね。私は“変”が欲しいです。変なところが欲しい。私ってあんま変じゃないんですよ。品行方正に生きてきたんです。でも、芸能界ってめっちゃ変なことを求められるじゃないですか。あのちゃんとかめっちゃうらやましいです。偏食とか、僕これしゃべりたくないとか」とあのちゃんを絶賛していた。
