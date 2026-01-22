●今週一番の寒さ。日中もマフラーや手袋を活用しながら、入念な防寒対策を

●あす23日(金)の夜から雪の勢いが強まる予想。平地や市街地でも積雪、路面凍結のエリアが広がるおそれ



強烈な寒気の流れ込みにより、昨夜から全国的に雪の勢いが強くなっています。

日本海側を中心に活発な雪雲が流れ込み、雪は内陸のエリアまで広がりつつあります。

きょう22日(木)県外へ出る方は、交通情報のこまめな確認をお願いします。





一方、県内は昨夜から北部や中部を中心に、細かい雪雲が流れ込んでいます。

きょう22日(木)午前7時現在は、山口市周辺で雪が降りうっすらと積もり始めています。

今後の雪の降り方には十分ご注意ください。



きょう22日(木)も引き続き日本の周辺は、西高東低 強い冬型の気圧配置。あす23日(金)にかけて北風の流れ込みやすい状況が続く見通しです。





この北風の影響できょう22日(木)は気温の上がり方が非常に鈍く、山口市内では最高気温が3度。

まるで冷蔵庫の中にいるような、身体に堪える寒さとなりそうです。

今週の中ではきょう22日(木)が最も寒くなります。日中もマフラーや手袋を活用しながら、防寒対策をしっかり行いましょう。





また県内では、あす23日(金)の夜から雪の勢いが強まると見込んでいます。

西から活発な雪雲が流れ込み、あさって24日(土)にかけて市街地や瀬戸内側のエリアでも、しっかりと雪が積もる心配があります。

これから週末にかけて寒波の影響がさらに大きくなる予想です。体調管理や車の運転などに注意を払いながら、無理のない生活を心掛けて過ごしましょう。







県内は雲が多く、ところどころで時折雪が舞う予想です。

山間部では雪が解けているように見えても、凍結が続いていて路面が非常に滑りやすくなっているおそれがあります。車の運転は慎重に行いましょう。





最高気温は各地3度前後。徳佐では一日中、氷点下の「真冬日」となる予想で、一段と入念な防寒対策が必要です。

またきょう22日(木)は空気の乾燥が進みます。暖房器具などの火の取り扱いには十分ご注意ください。





寒さのピークはきょう22日(木)ですが、まだ週末にかけて凍えるような寒さが続く予想です。

雪はあす23日(金)の夜からあさって24日(土)にかけてが最も降りやすく、平地や市街地でも積雪、路面凍結のエリアが広がってくる心配があります。

週末の車の運転などは、くれぐれも慎重な判断をお願いします。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）