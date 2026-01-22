¤Ê¤¼¡¢¡Ö³°¸þÅª¤Ê¿Í¡×¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤«¡Ä¤«¤Ä¤Æ²¤ÊÆ¤Ç¹¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¡Ö¹Í¤¨Êý¤ÎÀµÂÎ¡×
¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡½¡½¡£
ÉÂµ¤¤Ï¤É¤¦¡ÖÈ¯ÌÀ¡×¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡© À¸¤¤Å¤é¤µ¤ÏÏ¢º¿¤¹¤ë¡© ¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬°å³Ø¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¡© Ì¿¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ä¡ÄÉÂµ¤¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡ÖÀ¤³¦¤Î¸«Êý¡×¡£
ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡Ø¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÀ¤³¦¡¢¿ÈÂÎ¤È¿´¡¢Àµ¾ï¤È°Û¾ï¤Î¤¢¤¤¤À¤«¤é¤â¤Î¤´¤È¤ÎËÜ¼Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜµ»ö¤Ï¡¢ÈþÇÏÃ£ºÈ¡Ø¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡½¡½ÉÂµ¤È·ò¹¯¤Î¤¢¤¤¤À¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Æâ¸þ·¿À³Ê¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤ó
¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Æâµ¤¤ÇÂ¾¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ËÉÒ´¶¤ÊÀ¼Á¤Î¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¡¼¥í¥óÇî»Î¤¬HSP¤òÄó¾§¤¹¤ëÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¡¢¿Í´Ö¤Î¿´¤Î´Ø¿´¤Î¸þ¤«¤¦Êý¸þ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤òÆâ¸þ·¿¤È³°¸þ·¿¤Ë³ØÌäÅª¤Ë¥¿¥¤¥×Ê¬¤±¤·¤¿¤Î¤¬Ê¬ÀÏ¿´Íý³Ø¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¥«¡¼¥ë¡¦¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥æ¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢À³ÊÎà·¿¤Î¿´Íý³Ø¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ³Ê¤òÉ½¸½¤¹¤ë5¤Ä¤Î¼çÍ×°ø»Ò--³«ÊüÀ¡¢À¿¼ÂÀ¡¢³°¸þÀ¡¢¶¨Ä´À¡¢¿À·Ð¾É·¹¸þ--¤Î1¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æâ¸þÅª¤Ê¿Í¤È¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÞÀ©Åª¤Ê·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¬¹µ¤¨¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²²ÉÂ¤ÇÆâµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡¢¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿´Íý³ØÅª¤Ë¤ß¤ì¤Ð¡¢¥¢¡¼¥í¥óÇî»Î¤ÎHSPÀâ¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ö°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¡×¤Ê¿Í--Æâ¸þ·¿À³Ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥×--¤È¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤¤ÆÆâ¸þÅª¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°¤«¤é¤Î´¶³Ð»É·ã¤ËÉÒ´¶¤ÊÆÃÀ¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆâ¸þÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î²¾Àâ¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤ËÉÒ´¶¤Ç¡¢Âç¤¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¿Í¤ò¡¢»ä¤Î½Ð¿È¤Î´ØÀ¾¤Ç¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ÆµÞ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÈô¤Ó¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ä¤¹¤µ¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆâ¸þÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°Õ³°À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¡¼¥í¥óÇî»Î¤¬Åö½é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿²¾Àâ¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ç¤ÏHSP¤Î¿Í¤Ó¤È¤Î´¶³Ð½èÍý´¶¼õÀ¤Î¹â¤µ¤ÈÆâ¸þ·¿¡¦³°¸þ·¿¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¡¢¤à¤·¤í³°¸þ·¿¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡ÊÈÓÂ¼¼þÊ¿¡ØHSP¤Î¿´Íý³Ø--²Ê³ØÅªº¬µò¤«¤éÍý²ò¤¹¤ë¡ÖÁ¡ºÙ¤µ¡×¤È¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×¡Ù¶â»Ò½ñË¼¡¢2022¡Ë¡£
Æâ¸þ·¿¤«¤é¼Ò²ñÉÔ°Â¾ã³²¤Ø
Æâ¸þ·¿¤È³°¸þ·¿¤È¤¤¤¦À³ÊÊ¬Îà¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÍ¥Îô¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ó¤ËÀ³Ê¤Î°ã¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¤ÊÆ¤È¤¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¸²½¤Ç¤Ï¡¢¼Ò¸òÀ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¼«¸Ê¼çÄ¥¤ä¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¶¯¤¯¡¢Ã¯¤È¤Ç¤âÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢³èÈ¯¤Ç¹ÔÆ°Åª¤Ê¿Í¡¢¤Ä¤Þ¤ê³°¸þ·¿¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È°ÅÌÛ¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢Æâ¸þ·¿¤È³°¸þ·¿¤Î¤É¤Á¤é¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤«¤ÏÊ¸²½¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤âÂç¤¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÅì¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Æâ¸þ·¿¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¿µ½Å¤Ê¿Í¤Ç¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÀ³Ê¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æâ¸þ·¿¤òÎô¤Ã¤¿À¼Á¤È¤·¤ÆÄã¤¯¤ß¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀº¿À¼À´µ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤À¼Á¤È¤ß¤Ê¤¹¹Í¤¨Êý¤¬²¤ÊÆ¤Ç¹¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï1980Ç¯Âå¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬À¤³¦¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆâµ¤¡×¤È¡Ö¼Ò²ñÉÔ°Â¾ã³²¡×¤Î´ØÏ¢¤òÎò»ËÅª¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥ì¡¼¥óÇî»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1980Ç¯Âå¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àº¿À°å³Ø²ñ¤ÎÀº¿À¼À´µÊ¬Îà¤Î3²óÌÜ¤Î²þÄû¡ÊDSM-·¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¼Ò²ñÉÔ°Â¾ã³²¡×¤ä¡Ö¼Ò²ñ¶²ÉÝ¡×¤¬Àµ¼°¤ÎÀº¿À¼À´µÌ¾¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡Ê»ûÀ¾¤Î¤Ö»ÒÌõ¡ØÍðÂ¤¤µ¤ì¤ë¿´¤ÎÉÂ¡Ù²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¢2009¡Ë¡£
¼Ò²ñÉÔ°Â¾ã³²¤Ï¡¢¿ÍÁ°¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢ÃÑ¤ò¤«¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÁ°¤Ç²¿¤«¤ò¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò²óÈò¤·¤¿¤ê¡¢³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀÎ¤«¤é¡¢¡ÖÂÐ¿Í¶²ÉÝ¾É¡×¤È¤«¡ÖÀÖÌÌ¾É¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢½ÅÅÙ¤Î¼Ò²ñÉÔ°Â¾ã³²¤Ç°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³°½Ð¤â¶²ÉÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢ËÜ¿Í¤â¶ìÄË¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¡ÖÉÂµ¤¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Âç¤¤Ê¹Ô»ö¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ê¤ÉÂ¾¿Í¤ÎÃíÌÜ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¤êÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼Ò²ñÉÔ°Â¾ã³²¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤ÈÀµ¾ï¤Ê¶ÛÄ¥¤Î´Ö¤Î¶³¦¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼Ò²ñÉÔ°Â¾ã³²¤ÏÆâ¸þ·¿¤ÎÀ³Ê¤È´ØÏ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æâ¸þÅª¤Ê¿Í¤Ï¼Ò²ñÉÔ°Â¾ã³²¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Æâ¸þ·¿¤Î¶ËÃ¼¤ÊÀ³Ê¡Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾ã³²¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼£ÎÅ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿¼¹ï¤Ê¼ïÎà¤Î¡ØÆâµ¤¡Ù¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡© ¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¼Ò²ñ¶²ÉÝ¤À¡Ù¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀº¿À²Ê°å¥Þ¥ì¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¤ÎÍÌ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¼£ÎÅ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌôÊª¼£ÎÅ¤¹¤Ê¤ï¤Á¹³¤¦¤ÄºÞ¤ÎÉþÍÑ¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¡¼¥óÇî»Î¤Î»ØÅ¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1990Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¹³¤¦¤ÄºÞ¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½Ìô´ë¶È¤ò¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÉÔ°Â¾ã³²¤ò·¼È¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬À¤³¦Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Î¡Ö¼Ò²ñ¹×¸¥¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Î¼Ò²ñ·¼È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ò²ñÉÔ°Â¾ã³²¤Ø¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤¿¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°åÎÅ¼Ò²ñ³Ø¤«¤éÈãÈ½Åª¤Ë¤ß¤ì¤Ð¡¢ÉÂµ¤¤òÇä¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ÇÉÂ¿Í¤òÁý²Ã¤µ¤»¡¢¤½¤Î¼£ÎÅ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë°åÌôÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÁýÂç¤µ¤»¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¡Ö¼ÀÉÂ·öÅÁ¡×¡Ë¤È¤ß¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼Ò²ñÉÔ°Â¾ã³²¤Î¼Ò²ñ·¼È¯¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Å¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢¡ÖHSP¡ÊÁ¡ºÙ¤µ¤ó¡Ë¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤ÏÂç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÖÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHSP¥Ö¡¼¥à¡×¤ò¹ÎÄêÅª¡¦ÈãÈ½Åª¤É¤Á¤é¤Î»ëÅÀ¤â¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ìÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
